URGENT. Crash d’un avion militaire à Boufarik : deux membres d’équipage morts

Un avion militaire de transport s’est écrasé jeudi après-midi peu après avoir décollé de la Base aérienne de Boufarik. À son bord se trouvaient six membres d’équipage, dont deux ont perdu la vie en martyrs, tandis que les quatre autres ont été blessés et immédiatement transférés à l’Hôpital central de l’Armée, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale.

« Lors d’un vol planifié, un avion de transport militaire de type BE 1900 s’est écrasé, cette après-midi du 5 mars 2026, après son décollage de la Base aérienne de Boufarik en 1ere Région militaire, avec à son bord six (06) membres d’équipage. L’accident a malheureusement causé le décès en martyr de deux cadres et la blessure du reste des membres de l’équipage, lesquels ont été transférés en urgence vers l’Hôpital central de l’Armée », précise la même source.

« En cette douloureuse épreuve, Monsieur le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire présente, en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’ANP, ses sincères condoléances et fait part de sa profonde compassion aux familles des chouhada, priant Allah Le Tout-Puissant de leur prêter force et courage, et d’accorder Sa sainte Miséricorde aux défunts et un prompt rétablissement aux blessés », ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le Général d’Armée a « ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie pour élucider les causes et les circonstances de cet accident.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction du journal électronique « Algerie360 » présente ses sincères condolénances aux familles des victimes et les assure de sa profonde sympathie. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.

Les condoléances de la Présidence

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a tenu à présenter ses condoléances aux familles des deux martyrs.

« À la suite du tragique incident causé par le crash d’un petit avion militaire dans la Première Région militaire, le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Commandant suprême des Forces armées et Ministre de la Défense nationale, présente ses condoléances les plus sincères et sa compassion profonde aux familles des deux cadres tombés en martyr, implorant Dieu Tout-Puissant de les envelopper de Son pardon et de Sa vaste miséricorde en ces jours bénis, et d’inspirer à leurs proches patience et réconfort, tout en priant pour un prompt rétablissement des rescapés. A dieu nous appartenons, et à lui nous appartenons et à Lui nous retournons. », lit-on dans le texte de condoélances publié par la Présidence de la République.