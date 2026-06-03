Urgent CNR : la Caisse annonce un changement de calendrier pour les pensions de juin

La Caisse nationale des retraites (CNR) vient de publier un communiqué officiel sur sa page Facebook pour annoncer une modification exceptionnelle du calendrier de versement des pensions pour ce mois de juin 2026. Pourquoi cette décision et quand toucherez-vous votre pension ? Voici tous les détails.

Pour le mois de juin, vous n’aurez pas à attendre les dates habituelles pour percevoir votre pension. Dans un communiqué officiel diffusé sur ses réseaux sociaux, la Caisse Nationale des Retraites (CNR) a annoncé l’avancement des dates de versement des allocations et pensions de retraite.

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D’après la CNR, cette mesure s’inscrit dans le cadre de dispositions organisationnelles spécifiques adoptées pour ce mois de juin, visant à permettre aux bénéficiaires de toucher leurs dus dans les meilleures conditions possibles.

Bien que le communiqué renvoie à un tableau détaillé pour connaître le jour exact attribué à chaque catégorie et numéro de compte, l’objectif est clair : fluidifier les versements et éviter les bousculades au niveau des bureaux de poste à l’approche des jours de grande affluence.

Quand reviendra-t-on à la normale ?

Que les bénéficiaires se rassurent, cette perturbation est temporaire. La CNR a explicitement précisé dans son communiqué que ce dispositif revêt un caractère unique. Le retour au calendrier de versement habituel est d’ores et déjà programmé pour le mois de juillet.

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Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à vérifier le jour précis de votre virement sur la charte graphique publiée sur la page officielle de la CNR afin de planifier au mieux vos retraits.

CNR : Une autre démarche obligatoire pour les natifs du mois de juin

Par ailleurs, un autre avis crucial vient d’être publié par l’organisme. La CNR a lancé un appel important destiné spécifiquement aux bénéficiaires d’une allocation ou d’une pension de retraite nés au cours du mois de juin.

Ces derniers sont impérativement invités à procéder au renouvellement périodique de leurs documents administratifs durant ce mois.

Pour éviter les déplacements contraignants vers les agences, la CNR rappelle que cette procédure obligatoire est désormais entièrement numérisée. Elle peut s’effectuer depuis chez soi via l’application mobile « RetraiteDz ».

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L’opération s’appuie sur la technologie de reconnaissance faciale (R-FACE), garantissant une démarche rapide et sécurisée.

Les modalités s’adaptent selon la situation du retraité :