Un risque pour la campagne 2027 : la suspension des exportations d’urée algérienne inquiète en France

La France pourrait voir ses approvisionnements en engrais azotés se compliquer si l’Algérie suspend ses expéditions d’urée vers l’Hexagone. Selon Reuters, des producteurs algériens auraient reçu une instruction en ce sens. Une information qui n’a toutefois pas encore été confirmée officiellement.

Alors que les agriculteurs français redoutent déjà une hausse de leurs coûts de production, cette éventualité remet en lumière la dépendance du secteur aux importations, dans un marché mondial fragilisé par les tensions géopolitiques.

Urée algérienne : pourquoi une suspension des livraisons inquiète les agriculteurs français

L’enjeu est important pour les exploitations céréalières françaises. Selon les données rapportées dans la source, l’Algérie représente environ 30 % des importations françaises d’urée. Une interruption des livraisons pourrait donc perturber l’approvisionnement des agriculteurs en engrais azotés, indispensables au développement des cultures.

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Reuters, citant trois diplomates français, a rapporté qu’une instruction demandant la suspension des expéditions d’urée vers la France aurait été transmise aux producteurs algériens. À ce stade, cette mesure reste à confirmer.

L’Association française des fabricants et importateurs d’engrais (Afcome) et l’Association générale des producteurs de blé (AGPB) ont alerté sur les conséquences possibles d’une telle décision. Selon les éléments rapportés, elle pourrait menacer environ 30 % des importations françaises concernées.

Cette perspective intervient alors que les céréaliers font déjà face à un déséquilibre économique. Le prix des engrais augmente tandis que celui des céréales recule. Sébastien Poncelet, directeur du développement chez Argus Media France, cité par Terre-net, considère cette situation comme l’un des principaux défis des exploitations céréalières.

Engrais en France : des coûts de production sous pression avant la campagne 2027

Les inquiétudes dépassent la seule question des livraisons algériennes. Les agriculteurs français alertent depuis plusieurs mois sur les risques qui pèsent sur la prochaine campagne de cultures. Notamment en raison du coût, de la disponibilité et de l’approvisionnement en engrais.

La hausse des prix de l’énergie accentue ces difficultés. Les tensions sur le marché international compliquent également la situation. Après les perturbations des approvisionnements en provenance du Golfe liées à la guerre en Iran.

Dans ce contexte, une éventuelle suspension des exportations algériennes ajouterait une difficulté à un secteur qui doit déjà composer avec des charges élevées et des revenus fragilisés par la baisse des prix des céréales.

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Les conséquences pourraient aussi se faire sentir sur les relations entre le gouvernement français et les organisations agricoles. Alors que la question du coût des intrants pèse sur les perspectives de production.

Algérie-France : le dossier des engrais s’ajoute aux tensions commerciales

Cette information intervient quelques jours après une demande française visant à accroître les livraisons énergétiques algériennes vers la France. Les approvisionnements en énergie et en engrais se retrouvent ainsi au cœur des échanges économiques entre les deux pays.

Selon Reuters, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, aurait évoqué la possibilité de restrictions plus larges visant les produits français en Algérie lors d’une réunion mensuelle des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne.

Un compte rendu européen consacré à la réunion du 12 octobre fait également référence à l’Algérie dans le contexte des restrictions commerciales récemment adoptées concernant les importations françaises.

Ces éléments ne permettent toutefois pas, à eux seuls, d’établir un lien direct entre les discussions commerciales et la possible suspension des exportations d’urée. Les circonstances précises de cette mesure restent à éclaircir.

Exportations d’urée : l’Algérie renforce sa présence sur le marché international

La place de l’Algérie dans le commerce international de l’urée donne une dimension supplémentaire à ce dossier. Le pays approvisionne notamment plusieurs marchés étrangers, dont l’Inde.

D’après les données du ministère indien du Commerce citées dans la source, l’Algérie a exporté 245 000 tonnes d’urée vers l’Inde entre avril et juin 2026. Elle figurait ainsi au troisième rang des fournisseurs de ce marché, derrière l’Égypte et devant le Nigeria.

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Cette présence illustre le poids des exportations algériennes dans les échanges internationaux d’engrais azotés. Pour la France, dont une part importante des importations d’urée provient d’Algérie, l’évolution de ces flux pourrait peser sur les conditions d’approvisionnement à l’approche de la campagne agricole 2027.