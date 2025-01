Urbanisme : L’État déclare la guerre aux citernes d’eau et aux climatiseurs sur les balcons

Lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la Nation, présidée par Salah Goudjil, le ministre de l’Habitat a annoncé des mesures drastiques pour lutter contre les modifications non autorisées dans les logements publics. En présence de membres du Gouvernement, il a évoqué une vaste opération de contrôle lancée en novembre dernier, visant les altérations constatées à l’intérieur des logements, sur leurs façades et dans les locaux communs.

Contrôles rigoureux pour préserver l’intégrité des logements publics

Ces contrôles s’inscrivent dans le cadre d’une circulaire adressée aux responsables des Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), au Directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), ainsi qu’à la filiale AADL GEST IMMO. Entre le 10 novembre et le 31 décembre 2024, pas moins de 176 605 logements relevant du programme AADL ont été inspectés. Ces visites ont donné lieu à l’envoi de 4 765 mises en demeure, au dépôt de 1 378 dossiers auprès de la Justice et à la restauration de 4 387 logements dans leur état initial.

Parmi les irrégularités relevées figurent l’installation de citernes d’eau sur les toits ou dans les espaces communs, ainsi que la pose de climatiseurs sur les façades, avec 638 cas signalés. En outre, 2 462 modifications intérieures ou touchant les parties communes ont été détectées.

Vers un contrôle renforcé et une refonte des lois pour un développement durable

Le ministre a souligné que ces mesures de contrôle concernaient pour l’instant les logements AADL, mais qu’elles seraient bientôt étendues à l’ensemble des promoteurs immobiliers publics, aux OPGI et aux sociétés nationales de promotion immobilière. Ces entités gèrent un parc immobilier regroupant plus de 1,6 million d’unités.

Afin de renforcer la réglementation et d’empêcher les modifications anarchiques, le ministre a annoncé une révision de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Cette refonte vise à intégrer les principes du développement durable et à créer une police spécialisée en urbanisme pour garantir une gestion optimale des mécanismes et outils d’urbanisme.

Interrogé sur le programme AADL2 dans la wilaya de Batna, le ministre a déclaré que 12 183 logements avaient été complétement achevés. Ce projet couvre une superficie de plus de 100 hectares et représente un investissement de 7,3 milliards de dinars.

En ce qui concerne le retard accusé dans la réalisation d’un hôpital de 120 lits dans la daïra d’Abadla (Béchar), le ministre a indiqué que son département travaille en coordination avec les ministères des Finances et de la Santé. L’objectif est de transférer ces projets en suspens au ministère de l’Habitat pour assurer leur achèvement dans les meilleurs délais.