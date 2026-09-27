Prolongation des horaires de cours jusqu’à 21h : les universités désamorcent la polémique

La décision de prolonger les activités pédagogiques universitaires jusqu’à 21h00 suscite un large débat parmi les étudiants et les parents. Face aux inquiétudes soulevées, plusieurs universités apportent des éclaircissements sur les modalités d’application de cette mesure.

Ces derniers jours, la décision d’étendre la journée universitaire jusqu’à neuf heures du soir a provoqué une vive polémique.

Si certaines structures et étudiants rejettent catégoriquement ce calendrier, d’autres estiment qu’il reste envisageable, à la stricte condition de garantir des services de transport, de sécurité et de restauration adéquats.

Au cœur de cette contestation ne figure pas tant le principe de prolonger l’activité universitaire, mais plutôt sa mise en œuvre pratique, les profils concernés et la capacité des services compétents à sécuriser les étudiants. De nombreux parents craignent pour la sécurité de leurs enfants en raison des difficultés de transport nocturne.

Des garanties exigées face aux contraintes du terrain

Dans cette optique, la Coordination nationale pour la protection de la société à Constantine a relayé les appréhensions des familles face aux risques liés aux déplacements tardifs, insistant sur le droit à l’éducation qui doit aller de pair avec la sécurité des inscrits.

Du côté de l’Université Constantine 1 (Frères Mentouri), des réunions de concertation tenues avec les représentants estudiantins ont permis de désamorcer certaines craintes.

Les organisations, à l’instar de l’Organisation étudiante algérienne libre et du Coalition des étudiants algériens libres, ont obtenu des engagements majeurs concernant l’exclusion des étudiants de tronc commun et de ceux résidant hors de la wilaya de Constantine.

🟢 A LIRE AUSSI : Universités en Algérie : les activités prolongées jusqu’à 21h dans six villes

Cette extension horaire ciblera des spécialités spécifiques à effectifs réduits et sera étroitement liée à l’exploitation des structures dédiées à l’intelligence artificielle, à la transition numérique, à l’entrepreneuriat et à la recherche scientifique.

Pour rassurer la communauté estudiantine, l’administration a arrêté des dispositions logistiques précises : les cours du soir s’achèveront à 20h15, tandis que les navettes de transport universitaire démarreront à 20h30.

De plus, une flexibilité sera accordée permettant à tout étudiant dans l’impossibilité d’assister à une séance nocturne d’être rattaché à un autre groupe.

Sécurité et services associés

Les syndicats étudiants ont fermement rappelé que la réussite de ce dispositif demeure tributaire de la sécurisation effective des campus et de l’adaptation des horaires de restauration, notamment la distribution des repas du soir.

Les autorités universitaires s’engagent ainsi à réunir l’ensemble de ces conditions matérielles et sécuritaires avant toute généralisation du système.

🟢 A LIRE AUSSI : « Prolongation des horaires jusqu’à 22h » : Les nouveautés de Baddari pour la rentrée universitaire 2026

En définitive, si le cadrage rigoureux apporté par les universités permet d’apaiser les craintes initiales, la réussite de ce nouveau dispositif repose entièrement sur l’application concrète des engagements pris.

Entre impératifs pédagogiques et exigences de sécurité, la transition vers les cours du soir constituera un test grandeur nature pour l’efficacité des services universitaires.