Universités algériennes : voici les 10 établissements les mieux classés cette année

Chaque année, le site international uniRank publie con classement des universités les plus populaires dans chaque pays. En 2025, l’Algérie compte 94 établissements d’enseignement supérieur éligibles selon des critères stricts : être accrédité par le ministère algérien de l’Enseignement supérieur, proposer au moins une licence ou un diplôme supérieur, et offrir un enseignement en présentiel.

Voici les top 10 des meilleures universités algériennes cette année, basé sur leur présence en ligne, leur notoriété et leur attractivité globale.

1. Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen (UABT)

Fondée en 1974, cette université publique non lucrative domine le classement 2025. Située à Tlemcen, elle accueille entre 40 000 et 44 999 étudiants dans de nombreuses filières.

Elle offre des formations de licence, master et doctorat, et dispose d’une large infrastructure : bibliothèque, logements, sports, formations à distance et échanges internationaux.

2. Université Mohamed Boudiaf de M’sila (UMSILA)

Fondée en 1985, cette université située dans la ville de M’sila propose une offre académique solide à environ 39 000 étudiants. Elle se distingue par ses services aux étudiants et son ouverture aux candidats internationaux.

3. Université Frères Mentouri Constantine 1 (UMC)

Implantée à Constantine depuis 1969, l’UMC est une université à forte capacité d’accueil (près de 40 000 étudiants). Elle propose une large gamme de diplômes et affiche une politique d’admission sélective.

4. Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO)

Avec plus de 50 000 étudiants, cette université fondée en 1977 et l’une des plus grandes du pays. Elle offre de nombreuses opportunités de mobilité académique et de formation à distances.

5. Université de Ferhat Abbas Sétif 1 (UFAS1)

Créée en 1978, cette université se distingue par sa sélectivité modérée et son excellence académique. Elle offre une large palette de services et accueille des milliers d’étudiants algériens et internationaux.

6. Université Kasdi Merbah de Ouargla

Depuis 1988, cet établissement forme près de 25 000 étudiants dans le sud du pays. Il se démarque par ses services numériques, ses programmes de bourses et son approche centrée sur les besoins des étudiants.

7. Université Abbès Laghrour de Khenchela

Jeune université fondée en 2011, elle monte en puissance avec une offre académique en plein développement. Elle propose principalement des diplômes de licence et attire de nombreux croissants étudiants.

8. Université des Sciences et de Technologie Houari Boumediene (USTHB) — Alger

Fondée 1974, l’USTHB est la référence technologique et scientifique en Algérie. Elle accueille environ 29 000 étudiants et se distingue par ses filières scientifiques, ses programmes de recherche et son ouverture à l’international.

9. Université Abderrahmane Mira de Béjaia (UAMB)

Située à Béjaia et fondée en 1983, cette université très fréquentée propose une offre de formation riche et diversifiée, allant du diplôme préparatoire au doctorat.

10. Université Benyoucef Benkhedda d’Alger 1

L’une des plus anciennes institutions universitaires du pays (fondée en 1909), cette université d’Alger reste un pilier de l’enseignement supérieur algérien, avec une politique d’admission sélective et une offre académique couvrant de nombreux domaines.

