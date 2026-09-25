Universités en Algérie : les activités prolongées jusqu’à 21h dans six villes

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ordonné aux responsables des établissements universitaires de six villes algériennes de mettre en œuvre une nouvelle programmation prévoyant la prolongation des activités pédagogiques, scientifiques et entrepreneuriales jusqu’à 21h.

Dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire 2026-2027, le secteur de l’Enseignement supérieur prévoit d’appliquer, dans un premier temps, cette nouvelle programmation dans les établissements situés à Alger, Constantine, Oran, Tlemcen, Annaba et Ouargla.

Une correspondance récente adressée aux présidents des conférences régionales des universités demande aux responsables des établissements concernés de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre cette mesure.

Les directeurs doivent notamment transmettre aux services des œuvres universitaires les informations nécessaires concernant les étudiants concernés, leurs listes nominatives, leurs différentes destinations ainsi que les emplois du temps des activités pédagogiques. Ces données permettront aux directions des œuvres universitaires d’adapter les programmes de transport à cette nouvelle organisation.

Selon le ministère, cette mesure vise à optimiser l’utilisation des infrastructures pédagogiques et scientifiques, mais aussi à renforcer la dynamique pédagogique, scientifique et culturelle au sein des campus.

Les établissements devront ainsi maintenir accessibles jusqu’à 21h plusieurs espaces, notamment les bibliothèques centrales, salles de soutenance, salles et amphithéâtres d’enseignement, espaces numériques et salles informatiques.

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Des espaces universitaires accessibles jusqu’à 21h

Le dispositif concerne également les structures dédiées à l’entrepreneuriat et à l’innovation, notamment les centres de développement de l’entrepreneuriat, incubateurs universitaires, centres d’appui technologique et à l’innovation, laboratoires de fabrication, maisons de l’intelligence artificielle et laboratoires de recherche scientifique.

Les plateformes de recherche, les équipements scientifiques communs ainsi que les centres d’enseignement intensif des langues figurent également parmi les espaces concernés.

Cette organisation doit notamment permettre aux étudiants de poursuivre leurs projets, particulièrement dans le domaine de l’entrepreneuriat. Elle doit également permettre aux enseignants et aux chercheurs d’utiliser les laboratoires et les équipements scientifiques durant cette période pour leurs projets de recherche et d’innovation.

La correspondance précise que cette mesure a fait l’objet de concertations avec les secteurs et services concernés. Elle a également été présentée lors de la Conférence nationale des universités du 25 juillet 2026, avec la participation des différents acteurs de la communauté universitaire.

Le ministère indique par ailleurs avoir discuté le dispositif avec les partenaires sociaux, notamment les représentants des organisations estudiantines agréées ainsi que les syndicats des enseignants et des travailleurs, lors de réunions organisées les 7, 8 et 9 septembre 2026.

Compte tenu de l’extension des horaires, les responsables des établissements concernés devront enfin travailler en coordination avec les directions des œuvres universitaires afin d’adapter notamment le transport universitaire à cette nouvelle programmation.