Université : SONATRACH s’engage officiellement à recruter l’élite de l’USTHB

La société pétrolière nationale SONATRACH a récemment annoncé une initiative prometteuse en faveur des étudiants performants de l’Université Houari Boumediene d’Alger.

Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, a déclaré une mesure significative en faveur des étudiants les plus brillants. À partir de juin prochain, les meilleurs étudiants de chaque promotion et de toutes les spécialités de l’Université Houari Boumediene en Sciences et Technologie seront recrutés immédiatement par la société.

Cette annonce a été faite dans le cadre de la commémoration du 45ᵉ anniversaire de la disparition du président Houari Boumediene à Bab El Oued, Alger. La veuve du défunt président, Anissa Boumediene, a participé à cette commémoration, exprimant un grand espoir pour l’avenir de l’Algérie et soulignant la vision prometteuse des jeunes et des enseignants du pays.

De son côté, Kamel Baddari, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a rappelé les réalisations importantes du défunt président, soulignant notamment l’égalité à travers des décisions telles que la gratuité de l’éducation et de la santé.

Le directeur de l’université, Djamal Eddine Akratche, a, lui aussi, salué la mémoire du président Houari Boumediene, rappelant ses contributions pendant la guerre de libération nationale et son rôle dans l’établissement des bases de l’Algérie indépendante. L’événement a également mis en lumière des projets majeurs incarnant la vision du président défunt, notamment la construction de l’Université des Sciences et de la Technologie à son nom et le Barrage Vert.

SONATRACH a la conquête du marché zimbabwéen

La société nationale des hydrocarbures Sonatrach s'apprête par ailleurs à s'engager sur le marché énergétique du Zimbabwe. Cette démarche intervient à la suite de la mise en lumière d'une importante réserve de gaz dans le nord du Zimbabwe en mai dernier. En sollicitant l'expertise de Sonatrach, le Zimbabwe ambitionne d'exploiter ses précieuses ressources souterraines, renforçant ainsi son secteur énergétique. Ainsi, en août dernier, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, accompagné du directeur général de Sonatrach, a conclu un protocole d'accord avec les autorités zimbabwéennes. Axé sur le développement des hydrocarbures, cet accord vise à intensifier la collaboration bilatérale.