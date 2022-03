Université d’été – France : feu vert pour les candidatures en Algérie

Les amateurs, les réalisateurs mais aussi les étudiants algériens en cinéma peuvent désormais renforcer leurs parcours et acquérir de nouvelles compétences cinématographiques grâce à leur participation à l’université d’été 2022 de la Fémis.

En effet, cette dernière ( qui se tient du 13 juillet au 9 septembre 2022) représente un programme de deux mois de formation destiné à 12 à 15 jeunes réalisateurs ou à des étudiants en cinéma désireux de parfaire leur cursus de formation et leurs acquis techniques mais aussi de développer leur expérience du cinéma documentaire en France. Ce programme est mis en place en collaboration avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et ce, depuis 1989.

Sont appelé à participer, tous les candidats ayant moins de 30 ans et détenant une bourse de stage accordée par les ambassades de France de chacun des pays éligibles, notamment: les pays du Maghreb – dont l’Algérie, Afrique, Amérique latine, Asie – sauf Corée du Sud, le Japon mais aussi Singapour -, Europe centrale et orientale – hors Union européenne – et Moyen-Orient. La pratique courante de la langue française sur tous les niveaux ( écrite, parlée, lue) est également exigée.

Pour les candidats algériens, la sélection se fait conjointement par le service culturel de l’ambassade de France en Algérie et par La Fémis à partir des dossiers déposés auprès des services culturels avant le 15 Avril 2022.

Plus en détails, les 15 candidats seront désignés sur la base du dépôt d’un dossier de candidature et après un entretien de motivation devant un jury comprenant notamment des représentants de La Fémis et de la Fondation Culture & Diversité, sous la présidence de Régis Wargnier, réalisateur et membre de l’Institut.

Le dossier de participation est disponible sur le site de La Fémis et celui de la Fondation Culture & Diversité. Toutes les dépenses relatives aux Ateliers de l’égalité des chances de La Fémis sont assumées et prises en charge par la Fondation Culture & Diversité.

Le programme de l’université d’été 2022 de la Fémis

La formation se déroule sur 8 semaines et demie, dont 5 jours de cours hebdomadaires intensifs, et est structurée autour de la conception d’un documentaire de création par chaque stagiaire, d’une durée de 5 à 10 minutes.

A côté des rencontres relatives à la sélection et à la conception des films, les participants assistent à 3 semaines de formation théorique et pratique accompagnées de multiples projections cinématographiques. Par la suite, les semaines qui suivent sont exclusivement dédiées à la pratique du cinéma documentaire. Le calendrier de ce programme de formation se présente comme suit: