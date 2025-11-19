Université de Sétif : un étudiant gravement blessé à l’arme blanche après une altercation

Une violente altercation a éclaté récemment sur le campus de l’université Mohamed Lamine Debaghine, dans la wilaya de Sétif, laissant un étudiant grièvement blessé et plongeant l’établissement dans l’inquiétude. Selon les informations recueillies, l’incident a impliqué plusieurs personnes et a dégénéré au point qu’un étudiant, identifié par ses initiales S.Y. et âgé de 23 ans, a été frappé à l’arme blanche.

Les blessures de la victime sont particulièrement graves : il a reçu des coups de couteau au niveau du dos et de la cuisse. Pris en charge rapidement par les services d’urgence, l’étudiant a été transporté au service de réanimation de l’hôpital universitaire Souadna Mohamed Abdel Nour, où il reste dans un état critique. Le corps médical a indiqué que son pronostic vital était engagé, nécessitant une surveillance constante et des soins intensifs.

Violence sur campus universitaire : un étudiant gravement blessé à l’arme blanche

D’après les sources locales, l’agresseur reste introuvable et est activement recherché par les forces de l’ordre. L’université a exprimé sa préoccupation face à cet acte de violence et a rappelé la nécessité de renforcer la sécurité sur le campus afin de protéger les étudiants et le personnel.

Le directeur de l’établissement, le professeur Kachhi El Kheir, s’est personnellement rendu à l’hôpital pour s’enquérir de l’état de santé de l’étudiant blessé et pour soutenir sa famille en cette période difficile.

La police de Sétif a immédiatement ouvert une enquête approfondie afin de déterminer les circonstances exactes de la bagarre. L’investigation se déroule sous la supervision du procureur de la République, qui a ordonné de faire toute la lumière sur cet événement.

Les autorités cherchent à comprendre les motifs de l’agression et à identifier tous les participants à l’incident. Plusieurs témoins ont déjà été interrogés, et des images de vidéosurveillance sont examinées pour retrouver l’auteur en fuite.

Un étudiant gravement blessé lors d’une altercation

Cet incident souligne une fois de plus les préoccupations croissantes autour de la sécurité dans les établissements universitaires. Les étudiants et leurs familles réclament davantage de mesures préventives pour éviter que de tels événements ne se reproduisent. L’université, quant à elle, envisage de renforcer les patrouilles de sécurité et d’améliorer la surveillance sur le campus.

Alors que la communauté universitaire reste sous le choc, l’attention est désormais portée sur la santé de l’étudiant blessé et sur la rapidité avec laquelle l’auteur de l’attaque sera retrouvé. Les résultats de l’enquête détermineront les suites judiciaires et les éventuelles mesures supplémentaires pour sécuriser l’environnement éducatif. Cet événement dramatique rappelle l’importance de la vigilance et de la prévention face aux violences dans les lieux publics.