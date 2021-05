Université Concordia au Canada : un Algérien nommé doyen

L’université Concordia au Canada a sélectionné l’Algérien Mourad Debbabi, pour occuper le poste de doyen de l’école d’ingénieurs et de sciences informatique Gina Cody. Cette prestigieuse université Canadienne, qui se trouve à Montréal, a annoncé la nomination du docteur Mourad Debbabi via un communiqué publié jeudi dernier, le 20 mai 2021.

Mourad Debbabi a fait des études à l’université de Constantine dans les années 80, il a ensuite rejoint l’université Paris XI Orsay en 1994, puis celle de Concordia, à Montréal, en 2003, en tant que professeur. Mourad Debbabi prendra ses fonctions en tant que nouveau doyen de l’école d’ingénieurs et de sciences informatique Gina Cody, à partir du 1er juin prochain, et ce, pour un mandat de cinq ans. Le professeur algérien occupait déjà, au sein de cette même université, le poste de le poste de doyen par intérim, et ce, depuis le mois de mai 2020.

Le candidat idéal

Anne Whitelaw, porte-parole de l’université Concordia, a déclaré que Mourad Debbabi est « un candidat idéal ici à Concordia ». La même intervenante a également souligné que « Le comité de sélection était unanime » quant au choix de Mourad Debabbi, qui brille grâce à son « impressionnant historique de recherches », « ses liens étroits avec le secteur », « son leadership en matière de cybersécurité », et « son engagement en faveur de l’équité, de la diversité, de l’inclusion et de la décolonisation ».

Anne Whitelaw a également déclaré que Mourad Debabbi « a l’expérience et la vision nécessaires pour amener la très réputée école Gina Cody au niveau supérieur ». Le professeur Algérien a, pour sa part, réagit à la nouvelle de sa nomination en déclarant qu’il était « ravi et reconnaissant « .

Mourad Debbabi a également souligné que l’école Gina Cody se distingue au Canada et au monde entier par la qualité de son enseignement et de ses professeurs, ce qui lui a permis de bâtir « réputation solide et croissante ».