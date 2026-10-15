Violent accrochage à l’Université de Bouira : l’administration fait le point

Un étudiant évacué vers l’hôpital, des rumeurs qui s’emballent sur les réseaux sociaux et une administration contrainte de prendre la parole.

L’Université de Bouira Akli Mohand Oulhadj a diffusé ce mercredi un communiqué destiné à clarifier le déroulement des heurts survenus la veille au soir sur son pôle universitaire.

L’établissement y décrit une altercation entre étudiants, survenue à proximité des locaux affectés aux associations estudiantines, et assure avoir repris le contrôle de la situation dans la foulée.

L’Université de Bouira situe l’origine de l’altercation

D’après les éléments rassemblés par l’établissement, les faits se sont produits dans la soirée du mercredi 14 octobre 2026.

Les constats effectués sur place, complétés par le rapport du service de sécurité interne, désignent une confrontation entre jeunes rattachés à deux organisations estudiantines différentes.

La direction insiste sur un point précis : aucune personne extérieure à la communauté universitaire ne s’est mêlée aux affrontements.

Cette mise au point vise directement plusieurs publications relayées en ligne, qui évoquaient l’intervention d’individus venus de l’extérieur du campus.

Le campus Akli Mohand Oulhadj a retrouvé le calme

Le bilan reste limité sur le plan humain. Un seul étudiant blessé a été recensé. Transporté sans délai vers une structure hospitalière, il y a reçu les soins requis.

Les agents de sécurité de l’université sont intervenus rapidement, épaulés par les responsables administratifs concernés.

Leur action a permis de séparer les protagonistes et de faire retomber la tension. Le pôle universitaire de Bouira a ainsi repris son fonctionnement normal.

Des sanctions annoncées contre les étudiants impliqués

La procédure réglementaire est désormais enclenchée. L’administration entend identifier chacun des responsables avant d’appliquer les mesures disciplinaires prévues par les textes.

Elle rappelle que la protection des étudiants, des personnels et du patrimoine universitaire constitue une obligation permanente. Au-delà du volet disciplinaire, l’établissement s’adresse directement à sa communauté.

Il appelle enseignants et étudiants à cesser de relayer des versions non vérifiées et à éviter toute amplification des faits. Les canaux officiels restent, selon lui, la seule source fiable pour s’informer ou formuler une doléance.

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Un enjeu de confiance pour la communauté universitaire

En concluant son communiqué, la direction réaffirme sa volonté de traiter ces dérapages avec rigueur et impartialité, dans le respect strict du cadre légal.

Un engagement attendu par les familles, à l’heure où le secteur multiplie les investissements pour améliorer l’accueil des inscrits.

À Bouira, l’enquête interne devra désormais établir les responsabilités exactes de chacun. L’université joue là une part de sa crédibilité auprès de milliers d’étudiants qui fréquentent quotidiennement ses amphithéâtres.

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