2 universités algériennes décrochent la norme internationale ISO 9001: en quoi consiste-t-elle exactement ?

Un vent de modernisation souffle sur l’enseignement supérieur en Algérie. Le ministre Kamel Baddari félicite deux établissements supérieurs du pays pour une avancée majeure dans la modernisation de leur gouvernance. Avec l’obtention de la norme internationale ISO 9001.

Cette réussite récompense des mois de réformes internes pour hisser la gestion académique aux plus hauts standards et offrir de nouvelles perspectives à l’enseignement supérieur national.

L’université de Blida 2 et l’université Ibn Khaldoun de Tiaret au cœur d’une reconnaissance internationale avec la norme ISO 9001

Le secteur de l’enseignement supérieur en Algérie franchit un cap décisif vers la performance organisationnelle. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a tenu à saluer officiellement les communautés universitaires de Blida 2 et d’Ibn Khaldoun de Tiaret. : « Félicitations à l’université de Blida 2 pour l’annonce officielle de l’octroi de la certitude de conformité du système de gestion de la qualité selon la norme internationale ISO 9001:2015 après la finalisation du processus ».

Kamel Baddari a également souligné la portée globale de cette distinction : « Cette attestation vise à ancrer le modèle d’une université moderne de quatrième génération, capable de relever le défi de la qualité, de produire du savoir et de la richesse, tout en répondant aux exigences de l’époque et aux défis de la compétitivité internationale dans l’enseignement supérieur ».

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Ces deux établissements ont obtenu l’attestation de conformité à la norme internationale ISO 9001 (version 2015), venant concrétiser la réussite d’un processus d’évaluation exigeant.

Cette double distinction s’inscrit au cœur de la stratégie nationale visant à bâtir une université moderne de quatrième génération. Axée sur la qualité de gestion, la création de valeur et la compétitivité scientifique sur la scène internationale.

Comprendre les exigences et les enjeux de la norme ISO 9001 pour les institutions

La norme ISO 9001 constitue une référence mondiale élaborée par l’Organisation internationale de normalisation. Elle établit les critères d’un système de management de la qualité au sein d’une structure. Qu’il s’agisse d’une entreprise privée ou d’une institution publique.

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L’amélioration continue : l’organisation applique un cycle d’évaluation permanente de ses processus administratifs et pédagogiques pour optimiser son fonctionnement.

l’organisation applique un cycle d’évaluation permanente de ses processus administratifs et pédagogiques pour optimiser son fonctionnement. La satisfaction des usagers : le dispositif place les attentes des étudiants, des enseignants et des partenaires sociaux au cœur de la stratégie opérationnelle.

le dispositif place les attentes des étudiants, des enseignants et des partenaires sociaux au cœur de la stratégie opérationnelle. La maîtrise des risques : la version 2015 impose une cartographie précise des risques ainsi que la gestion proactive des opportunités stratégiques.

la version 2015 impose une cartographie précise des risques ainsi que la gestion proactive des opportunités stratégiques. L’efficacité organisationnelle : les services simplifient leurs démarches pour garantir une transparence et une traçabilité accrues dans la gestion quotidienne.

En appliquant ces directives, un établissement académique valide la fiabilité de ses services administratifs. Et consolide sa crédibilité sur la scène scientifique internationale.

L’accès à cette reconnaissance internationale reflète l’engagement croissant des acteurs de la recherche vers une culture du résultat. La démarche engagée par les universitées de Blida 2 et Ibn Khaldoun trace la voie pour l’ensemble du réseau universitaire national.

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