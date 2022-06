UNESCO : une algérienne remporte la chaire de géologie médicale Afrique

Professeur de géologie médicale à l’université de Johannesburg et classée B par la National Research Foundation (NRF); Hassina Mouri a reçu la chaire UNESCO en géologie médicale en Afrique. Une telle décision intervient après que Hassina s’est vue attribuer le poste de vice-présidente (2020-2024) de l’Union internationale des sciences géologiques (UISG). Cette dernière est considérée comme l’une des plus importantes organisations scientifiques dans le monde.

Originaire de la commune Chemini dans la wilaya de Bejaïa, elle décroche son diplôme d’ingénieur à l’université Houari Boumediene de Bab-Ezzouar. Mais par la suite, elle obtient un DEA et un doctorat à l’université de Paris 7. « c’est la première fois dans l’histoire du programme des chaires UNESCO qu’une chaire en géologie médicale est attribuée, avec un accent sur l’Afrique » lit-on sur la déclaration de la professeur à l’université de Johannesburg.

En effet, selon les dires de Hassina, il s’agit d’une opportunité très ambitieuse pour développer le secteur de la géologie médicale en Afrique. Celui-ci reste un domaine à grand potentiel pour le futur. Dans la mesure où, il est considéré comme un domaine à caractère multi-transversal et interdisciplinaire. Mais aussi parce qu’il s’aligne avec la majorité des objectifs de développement durable de l’ONU.

Hassina Mouri, une femme avec un lourd bagage scientifique

Avant de rejoindre les équipes de l’université de Johannesburg, la professeure Mouri a déjà tracé sa carrière à :

L’Université Paris 7;

Musée national d’histoire naturelle de Paris;

A l’Université d’Helsinki;

Au Musée suédois d’histoire naturelle;

L’Université du Minnesota;

Et enfin, à l’Université de Pretoria.

Depuis 2022, Hassina Mouri a développé son intérêt pour la géologie médicale. Et ce, en se focalisant sur les problématiques du continent africain. Elle a également formé plusieurs étudiants en cycle de doctorat en Afrique. Mouri a par ailleurs présenté et publié plusieurs de ses travaux scientifiques dans de nombreuses conférences et revues internationales.

Actuellement, Hassina Mouri est aussi un des membres du comité d’évaluation de la NRF pour les sciences de la Terre. Et auparavant, directrice du comité national sud-africain de l’UISG pour la période allant de 2017 à 2020.

La chaire UNESCO en géologie médicale

Mis en place en 1992, le programme des chaires de l’UNESCO regroupe plus de 850 établissements dans 117 Etats. Il a pour objectif de renforcer les échanges internationaux des universités; mais aussi le partage des connaissances et le travail collaboratif. La création des chaires se fait dans des domaines clés de l’UNESCO, notamment : les domaines scientifiques, l’éducation, la communication…

Pour relever ce genre de défis, les établissements universitaires dans le monde sont appelés à déployer toutes leurs ressources et à contribuer au développement de leurs sociétés.