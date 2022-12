UNESCO: le Raï algérien intègre le patrimoine immatériel de l’humanité

La baguette française, le Slivo serbe, la Harissa tunisienne ou encore le Raï algérien … à l’occasion de la tenue de la 17e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Rabat, au Maroc. L’unesco étudie, depuis le lundi dernier, 56 demandes d’inscription dont quatre demandes une sauvegarde urgente, telle que la poterie du peuple Cham au Vietnam.

Chaque année, ce comité se réuni pour étudier les candidatures des pratiques et des expressions culturels. Parmi les dossiers les plus en vue pour cette 17e session, le Raï algérien. En effet, par le biais d’un communiqué rendu public aujourd’hui le 1 décembre 2022, l’Unesco a annoncé officiellement l’inscription du Raï algérien à la liste du patrimoine immatériel de l’humanité.

En effet, le Raï est inscrit dans sur cette liste non pas en tant que musique, mais plutôt comme une tradition entourant un genre musical, précise l’Unesco. Il s’agit d’un patrimoine vivant qui représente des communautés protagonistes dans cette sauvegarde.

Le Raï algérien intègre la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO

Exprimant dans sa définition, l’opinion et la vision des choses, dès ses débuts, les chanteurs de ce genre musical expriment leurs points de vue sur diverses problématiques politiques, mais aussi sur les tabous de la société algérienne. Le Raï évoque des sujets tels que l’amour, le désespoir et la liberté.

Chanté à l’époque, en milieu rural, par des doyens, ces derniers chantaient aux côtés d’un orchestre traditionnel pour accompagner des textes poétiques. Aujourd’hui, le Raï algérien s’est beaucoup modernisé et s’est imposé au niveau national, grâce à sa présence dans les concerts, mais aussi lors des fêtes et des mariages. Et au niveau mondial, grâce à des chanteurs algériens qui l’ont porté en dehors des frontières, lors des événements culturels et des concerts internationaux.

Le Rai algérien est, ainsi, considéré comme moyen pour les jeunes Algériens de chanter la libération des contraintes sociales.