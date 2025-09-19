Une villa à 4 MILLIONS de dollars à Alger enflamme le web : l’annonce qui fait polémique !

L’annonce d’un bien immobilier peut parfois faire le tour du web, non pas pour la beauté de la propriété, mais pour son prix à la fois exorbitant et fascinant. C’est le cas d’une villa à vendre dans le très chic quartier du Golf, El Mouradia – l’un des secteurs les plus huppés de la capitale algérienne –, qui a mis la Toile en émoi.

Mise en vente à 80 milliards de dinars algériens, soit l’équivalent de près de 4 millions de dollars, ce « château » comme certains l’ont surnommé a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

L’annonce partagée par une agence immobilière a, en apparence, tout d’un bien de prestige : 800 m² de terrain, deux villas indépendantes, vue imprenable sur la mer, piscine, hammam et jardin paysager avec cascade.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger se refait une beauté : découvrez en photos le nouveau visage de la Capitale

Cependant, c’est le montant affiché qui a instantanément captivé les internautes. La question qui se murmure en boucle sur les fils de discussion et les groupes de partage est la suivante : ce prix est-il justifié ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amir Luxury Estates 🇩🇿عقارات الجزائر (@amirimmobilier)

Le prix d’une villa en Algérie choque la Toile : de l’immobilier au phénomène viral

Les commentaires ne se sont pas fait attendre. Les internautes ont comparé le prix de cette villa à celui de propriétés de luxe à l’étranger. « Pour ce prix-là, on peut s’acheter un manoir à Los Angeles avec des salles de bain dans chaque chambre ! », s’exclame un utilisateur.

Un autre surenchérit, évoquant la possibilité d’acquérir une « énorme villa avec des terrains de jeux : tennis, volley, basket, salle de jeux avec billard et home cinéma. »

« Pour ce prix-là, on devrait avoir du luxe pur, pas une maison qui a besoin de travaux !« , s’est indigné un autre utilisateur Facebook. Des commentaires plus incisifs ont pointé du doigt des signes d’usure et des aménagements qui, selon eux, ne correspondent pas aux standards attendus pour une telle somme.

Bien que l’annonce spécifie un emplacement premium et des « papiers en règle », la spéculation bat son plein. Pour beaucoup, un tel prix est jugé déconnecté de la réalité du marché local, même dans un quartier aussi prisé. Face au déluge de réactions, l’annonceur a tenu à préciser que le prix restait « négociable », un détail qui n’a pas suffi à calmer le débat.

Ce qui rend cette histoire si fascinante, c’est l’incroyable buzz qu’elle a créé sur les réseaux sociaux. L’annonce de cette villa à un prix astronomique est rapidement passée d’une simple offre immobilière à un véritable « meme », inspirant un flot de commentaires hilarants et de comparaisons décalées.

🟢 À LIRE AUSSI : Les locataires AADL respirent : de nouvelles facilités de paiement annoncées

Les internautes se sont amusés à imaginer ce qu’ils pourraient acheter d’autre pour la même somme : des îles entières, des collections de voitures de sport, voire même des … billets pour l’espace !