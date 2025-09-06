Une vidéo d’une rare brutalité choque Alger : une femme violemment agressée en pleine rue

L’actualité des derniers jours a été marquée par une vague d’agressions filmées, dont les vidéos, une fois partagées sur les réseaux sociaux, se transforment en de véritables outils pour les forces de l’ordre. La capitale algérienne vient d’être le théâtre d’une de ces scènes de violence qui, heureusement, a connu un dénouement rapide grâce à la mobilisation des services de sécurité et à l’aide des citoyens.

L’affaire a débuté après que les services de sécurité de la wilaya d’Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative de Sidi M’hamed, ont reçu des signalements via le numéro vert 1548. Ces appels faisaient état de l’agression d’une femme au niveau de la rue du 1er mai, en plein cœur de la capitale.

Parallèlement, une vidéo documentant l’incident a été repérée par les services compétents et a commencé à se propager à grande vitesse sur les plateformes numériques.

Agression à Alger : Une vidéo accablante mène à l’arrestation de l’auteur

Le document visuel, d’une rare brutalité, a saisi une agression d’une extrême violence. On y voit une femme, la quarantaine, projetée à terre et rouée de coups par son agresseur. Ce dernier, apparemment armé d’une arme blanche dont la nature exacte reste difficile à distinguer sur l’enregistrement, lui assène plusieurs coups sans la moindre once de pitié, et ce, malgré ses cris.

L’intervention de passants, qui se sont regroupés autour de lui, a très probablement sauvé la vie de cette femme. La vidéo, devenue virale, est rapidement devenue une pièce à conviction majeure.

Les éléments de la brigade, alertés par les signalements et la vidéo, se sont immédiatement rendus sur les lieux. Grâce à leur réactivité, le suspect de l’agression a pu être interpellé sur place, rue du 1er Mai. Cette arrestation rapide a été rendue possible par la conjugaison des efforts des services de sécurité et de la diffusion de la vidéo qui a permis d’identifier et de localiser l’auteur en un temps record.

Conformément aux procédures pénales, le suspect a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed. Cette affaire met en lumière l’efficacité grandissante de l’utilisation des preuves numériques pour la résolution des crimes, tout en soulignant le rôle crucial des citoyens dans la lutte contre la violence.

