Une vidéo de Mahrez dans l’hôtel d’Al Ahli fuite et devient virale

Une vidéo clandestine de Riyad Mahrez en compagnie de son compatriote — et joueur du club saoudien, Al Ahli —, Riyad Boudebouz, a créé le buzz hier soir, sur Twitter (ou X, si vous préférez). Celle-ci ne laisse subsister le moindre doute sur l’éminence du transfert de l’Algérien au Ahli.

Cette petite séquence de 2 secondes à peine où l’on aperçoit Mahrez autour d’une table d’hôtel avec Boudebouz, a fait dire aux internautes que la star algérienne de Manchester City a rejoint le camp d’Al Ahli, qui effectue actuellement un stage de préparation à Vienne, en Autriche.

D’ailleurs les fans pages du club saoudien ont partagé la vidéo en masse pour souhaiter la bienvenue au capitaine de l’équipe d’Algérie dans leur club. Voici la vidéo en question :

Ainsi le transfert officiel du natif de Sarcelles chez les Saoudiens, qui bloquait jusqu’à présent sur des détails administratifs, ne serait plus qu’une question d’heures. Il se peut même que le club d’Al Ahli fasse l’annonce aujourd’hui.

Pour rappel, le célèbre journaliste Fabrizio Romano a révélé le mercredi 19 juillet que le club saoudien et Manchester City avaient trouvé un deal pour le transfert de Mahrez. Le montant de celui-ci s’élève à 35 millions de livres sterling. En outre, l’Algérien signera un contrat de 3 ans.

Al Ahli are close to complete agreement with Manchester City for Riyad Mahrez — as €35m package is verbally ready to be agreed. 🚨🔵🇸🇦 #AlAhli

It could be done in the next 24h, as called by @David_Ornstein @Santi_J_FM.

Personal terms agreed last week on 3 year deal. pic.twitter.com/lgUOt44Qkt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023