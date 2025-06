Une usine de pneus sino-algérienne 4.0 prend racine dans cette wilaya

L’Algérie, terre de plus en plus convoitée par les grandes puissances économiques, se dote d’une infrastructure industrielle de poids. À Oran, dans la zone industrielle d’El Hamoul, un projet ambitieux prend forme. Une usine de pneus d’une capacité de production impressionnante, fruit d’une collaboration entre l’entreprise algérienne Société El Hadj Larbi Industrie (SHLI) et le géant chinois Double Star Tire.

D’une valeur de 380 millions de dollars, ce projet entend répondre aux besoins croissants du marché national. Tout en renforçant la position de l’Algérie sur la scène internationale. Un investissement stratégique à l’horizon 2026.

Oran : la Chine et l’Algérie investissent 380 millions de dollars dans une usine de pneus de nouvelle génération

Lancée en grande pompe, la construction de l’usine marque un tournant dans l’industrialisation de l’Algérie. L’annonce officielle de l’avancement du projet, faite le 22 juin par SHLI, a permis de révéler la deuxième phase de la réalisation. Celle de la mise en place de l’unité de mélange du caoutchouc.

Ce secteur, essentiel à la production de pneus, a été confié à la société algérienne EG REKIMA. Après une évaluation rigoureuse des propositions des entreprises candidates. Une étape clé qui témoigne de la rigueur du processus. Ainsi que de la volonté de garantir un projet à la hauteur des attentes économiques et technologiques.

En plus de cette avancée, le projet vise la création de plus de 2 000 emplois directs. Un atout majeur dans la lutte contre le chômage et pour l’autosuffisance dans le secteur industriel. L’usine, dont l’investissement total avoisine les 50 milliards de dinars (380 millions de dollars), s’inscrit dans un partenariat stratégique qui a le potentiel de transformer la filière automobile en Algérie.

Une production de 7 millions de pneus dès 2026, avec des ambitions internationales

La première phase de l’usine sera capable de produire 7 millions de pneus par an. Dont un million destiné aux véhicules lourds. Un chiffre qui peut sembler impressionnant, mais qui n’est que le début. En effet, l’objectif est d’atteindre les 22 millions d’unités annuelles. Après la mise en service complète des différentes unités du projet à travers le pays.

En effet, l’Algérie, qui se veut un acteur majeur en Afrique du Nord, compte sur cette nouvelle capacité industrielle pour renforcer ses exportations et dynamiser son secteur automobile, déjà en pleine expansion.

« Cette usine couvrira une grande partie des besoins du marché local. Tout en contribuant à l’expansion des capacités exportatrices de l’Algérie« , souligne SHLI. Ce projet ne se limite donc pas à une simple production de pneus. Il symbolise une volonté politique d’assurer l’autosuffisance du pays tout en se positionnant sur les marchés régionaux et internationaux.

Des technologies de pointe pour un avenir industriel prometteur

L’une des caractéristiques marquantes de cette usine est son approche technologique. En effet, la production reposera sur les principes de l’Industrie 4.0. Avec une intégration poussée de l’intelligence artificielle et de la robotique. « Une automatisation complète, une efficacité optimale, une réduction des coûts et une qualité de production conforme aux standards internationaux« , telles sont les promesses faites par les porteurs du projet.

Ce recours à des technologies de pointe permet à l’usine de s’inscrire dans la dynamique de la quatrième révolution industrielle. Avec des lignes de production automatisées et des systèmes intelligents capables de gérer en temps réel les processus de fabrication, ce projet constitue un modèle d’innovation dans le secteur industriel algérien. L’utilisation de ces technologies avancées est un gage de compétitivité sur le marché international et un facteur de différenciation pour l’Algérie.