Les partenariats avec des sociétés étrangères dans le secteur agroalimentaire offrent des perspectives économiques prometteuses pour l’Algérie. Ces collaborations favorisent le transfert de technologies, l’augmentation de la production et l’amélioration de la qualité des produits.

C’est avec la société qatarie « Baladna » que le ministère de l’Industrie compte conclure un accord. L’implantation d’une usine de fabrication de lait Baladna à Djelfa se fera dans l’année en cours.

Baladna, société laitière qatarie, s’installe à Djelfa

La société qatarie Baladna a annoncé son intention d’investir dans une usine de production laitière d’une capacité de 336 millions de litres par an à Djelfa. Cette nouvelle usine vise à répondre à la demande croissante de produits laitiers dans la région, tout en dynamisant le développement économique local.

Le représentant de la société Baladna a été reçu par le wali de Djelfa ce mercredi. Une réunion a ainsi été tenue pour présenter les principaux indicateurs économiques et sociaux de la wilaya dans le but d’investir dans la région et de répondre aux besoins locaux en lait.

Quand sera prête l’usine de lait Baladna de Djelfa ?

À terme, l’usine de Djelfa deviendra ainsi un centre de production clé, créant des opportunités d’emploi et renforçant les activités agricoles dans la région. Baladna, connue pour son expertise dans le domaine de la production laitière, contribuera ainsi à la sécurité alimentaire et au développement durable de Djelfa et de ses environs.

