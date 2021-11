Une université américaine lance une bourse : les Algériens concernés

Les études à l’étranger font rêver pleins d’algériens qui malheureusement voient souvent ce rêve disparaître avec les difficultés financières. C’est là où les bourses d’études que beaucoup de pays offrent à travers des universités réputées, et ce, pour les plus compétents et ambitieux.

C’est le cas des Etats-Unis qui lance les inscriptions pour un programme académique appelé Study of the U.S. Institutes (SUSI) destiné aux étudiants leaders en entrepreneuriat et développement économique. Ce programme se tiendra les mois de juin et juillet de l’été 2022 au sein d’instituts académiques américains avec une prise en charge totale des candidats sélectionnés.

C’est un programme de « training » de cinq à six semaines destiné aux étudiants en licence. Ces derniers seront hébergés par des institutions universitaires à travers les États-Unis dans le cadre d’un voyage d’étude leur permettant de participer dans des activités culturelles et éducatives.

Postuler pour vivre le « American Dream »

Pour les conditions, il faut avoir entre 18 et 25 ans, être un étudiant en licence (pas en dernière année de sa licence), être vivement intéressé par les études aux États-Unis et maîtriser l’anglais en plus d’avoir un esprit de leadership.

Pour postuler, il suffit de remplir ce formulaire où vous allez mettre des informations sur votre cursus scolaire, vos centres d’intérêt, votre expérience dans le travail … etc. De plus, il vous faudra écrire deux dissertations, une première expliquant vos objectifs professionnels et l’impact que ce « leadership training » aura sur la réalisation de ces objectifs et une deuxième soulevant un problème économique, social ou politique auquel la société algérienne fait face et votre rôle en tant qu’étudiant dans le processus de sa résolution.

Vous allez donc envoyer ce formulaire rempli en plus d’une copie d’un certificat de scolarité et de votre relevé de note le plus récent à cette adresse : PASAlgiersYouth@state.gov. Il convient de noter que le dernier délai d’inscription est le 04 décembre 2021.