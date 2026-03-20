Une université algérienne décroche l’or à Genève pour sa solution énergétique révolutionnaire

La 51ᵉ édition de l’Exposition internationale des inventions de Genève, tenue du 11 au 15 mars 2026, a été le théâtre d’un nouvel exploit algérien. L’Université de Batna 2 a remporté la médaille d’or pour son projet “Chambre froide solaire à inertie thermique” (CFSIT), un système de réfrigération innovant utilisant exclusivement l’énergie solaire.

Ce projet, encadré par les professeurs Ismail Hassan et Abdelhadi Bachir, a été salué par le jury pour sa capacité à fournir des solutions efficaces et écologiques dans le domaine de la réfrigération. Particulièrement adaptées aux zones confrontées à une pénurie d’énergie traditionnelle.

L’université Batna 2 primée à Genève : CFSIT, une innovation au service des énergies renouvelables

En effet, la chambre froide solaire à inertie thermique repose sur un principe simple mais ingénieux. Elle stocke la chaleur solaire pendant la journée pour maintenir une température stable dans l’espace de réfrigération. Cette approche permet de préserver les denrées alimentaires ou les produits sensibles à la température sans recourir à l’électricité classique.

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Les points forts du projet :

Autonomie énergétique : fonctionnement entièrement solaire.

: fonctionnement entièrement solaire. Durabilité : conception respectueuse de l’environnement et adaptée aux zones rurales.

: conception respectueuse de l’environnement et adaptée aux zones rurales. Innovation technique : système d’inertie thermique optimisé pour maximiser l’efficacité de la conservation.

Ainsi, selon les évaluateurs, ce type de technologie représente une avancée significative dans le secteur des énergies renouvelables et de la réfrigération durable. Offrant des perspectives concrètes pour des applications à grande échelle.

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Ce succès met en lumière le niveau avancé de la recherche scientifique dans les universités algériennes. L’université, à travers ce projet, démontre la capacité de ses équipes à concevoir des solutions innovantes, compétitives sur la scène internationale et susceptibles de contribuer au développement durable du pays.

Ainsi, le CFSIT s’inscrit dans une dynamique où la science algérienne gagne progressivement en visibilité et en reconnaissance. Consolidant le rôle des institutions locales dans l’élaboration de technologies propres et socialement pertinentes.

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