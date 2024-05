Une université algérienne au sommet africain et arabe du Young University Rankings 2024

Une nouvelle distinction vient couronner les efforts du secteur de l’enseignement supérieur algérien. En effet, le classement Times Higher Education (THE) des jeunes universités 2024 positionne l’Algérie à la première place en Afrique, dans le monde arabe et au Maghreb.

Cette performance remarquable est portée par la performance de l’Université de Sidi Bel Abbès, classée parmi les 500 meilleures institutions au monde.

Cette inclusion dans le prestigieux classement THE est une reconnaissance éclatante de la qualité de l’enseignement supérieur en Algérie et de l’engagement du pays à promouvoir la recherche et l’innovation.

Elle met en lumière les efforts soutenus du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour développer des universités d’excellence, à même de rivaliser avec les meilleures institutions mondiales.

Le classement THE des jeunes universités s’adresse aux établissements d’enseignement supérieur âgés de moins de 50 ans. Il s’appuie sur une batterie d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs rigoureux, visant à évaluer de manière la plus complète et objective possible les performances des universités.

Parmi ces indicateurs, on trouve le nombre d’enseignants-chercheurs et d’étudiants, la production scientifique et son impact sur les bases de données spécialisées (Scopus), mais aussi la qualité de l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, les citations, l’ouverture internationale et l’impact sur l’industrie.

L’Université de Sidi Bel Abbès parmi les 500 meilleures mondiales

Au total, ce sont 13 indicateurs qui sont pris en compte, répartis sur cinq axes principaux. Cette approche multidimensionnelle permet d’offrir une vision précise et nuancée des forces et faiblesses de chaque établissement

Les résultats du classement THE 2024 confirment donc la dynamique positive enclenchée par l’enseignement supérieur algérien ces dernières années.

En effet, le nombre d’universités algériennes figurant dans ce classement n’a cessé d’augmenter, passant de 9 en 2022 à 11 en 2023, pour atteindre 21 cette année. Cette progression constante témoigne de l’engagement des autorités algériennes à faire de l’enseignement supérieur un levier majeur du développement du pays.

La présence de l’Université de Sidi Bel Abbès parmi les 500 meilleures universités mondiales est un motif de fierté nationale pour l’Algérie. Cette distinction illustre le potentiel immense du pays en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Elle ouvre également de nouvelles perspectives de collaboration et d’échanges avec les meilleures institutions internationales.

Les résultats du classement THE 2024 constituent une source d’inspiration et de motivation pour l’ensemble de la communauté universitaire algérienne. Ils démontrent que le pays dispose des atouts nécessaires pour figurer parmi les leaders mondiaux en matière d’enseignement supérieur et de recherche.

Nul doute que les efforts conjugués des autorités, des enseignants, des chercheurs et des étudiants permettront à l’Algérie de relever les défis à venir et de continuer à progresser dans ce domaine crucial.