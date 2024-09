Une touriste française harcelée à Alger, sa vidéo enflamme la toile

L’hospitalité des Algériens est souvent vantée par les visiteurs du pays. Cependant, certains comportements et pratiques n’épargnent pas les touristes étrangers. C’est le cas d’une influenceuse française qui a subi un harcèlement de rue à Alger.

Pour dénoncer ce phénomène, la touriste a filmé le comportement de ce citoyen. La vidéo a provoqué un tollé et la frustration des internautes algériens.

À LIRE AUSSI : Au-delà de l’horreur : Un bébé de 16 mois torturé et brûlé à mort par ses propres parents à Alger

Dolsiana visite pour la première fois l’Algérie, elle se fait harceler

Connue sous le pseudonyme de Dolsiana et suivie par plus de 560 000 abonnés sur TikTok, la touriste profite de son séjour en Algérie, pour se promener le soir dans les rues d’Alger. Alors qu’elle filme une Story pour la partager sur ses réseaux sociaux, pour montrer la beauté de l’architecture de la ville.

Sa promenade nocturne a été vite interrompue par un jeune homme qui lui demande son numéro de téléphone. Dolsiana l’ignore, dans un premier temps, mais son harceleur continue de lui parler, puis se met à l’insulter, à lui tenir le bras pour la forcer à lui parler.

« Ne me touche pas » lui lance-t-elle, mais l’homme en question continue de la suivre comme son ombre. » Je ne sais pas comment me débarrasser de lui« , a déclaré Dolsiana désespérée.

Les internautes dénoncent son comportement

La vidéo a été largement diffusée sur la toile et a provoqué l’indignation des internautes. En effet, ces derniers dénoncent ce comportement qui, de plus en plus, prend de l’ampleur dans les rues algériennes. Si certains témoignent que les Algériennes subissent quotidiennement le harcèlement de rue, d’autres dénoncent ces personnes « qui passent leur temps à importuner les femmes dans la rue, les plus jeunes comme les vielles, les voilées comme les non-voilées« .

C’est le cas de l’influenceur Rifka qui vient de publier une story sur ses réseaux sociaux au sujet de ce cas de harcèlement. « J’ai eu mal au cœur de voir des pseudos hommes se comporter, ainsi, avec des femmes« , a-t-il écrit pour faire part de son mécontentement.

Gestes déplacés, propos inappropriés et attitudes intrusives… Ce phénomène ne faiblit, malheureusement, pas dans les rues algériennes et visiblement la sensibilisation ne suffit pas.

À LIRE AUSSI : Une maman assassinée de 08 coups de couteau par le père de son enfant : Le féminicide de trop !