Une tiktokeuse d’El Bayadh condamnée pour diffusion de contenus pour adultes

La brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sûreté de la wilaya d’El Bayadh a procédé à l’arrestation d’une tiktokeuse âgée de 33 ans, impliquée dans la création d’une page électronique diffusant des contenus inappropriés et incitant à des comportements contraires aux bonnes mœurs.

Selon un communiqué du même service de sécurité, l’affaire a été traitée après que la brigade a détecté, sur le réseaux social TikTok, un compte diffusant des publications et des images portant atteinte aux bonnes mœurs et incitant à la débauche et à des pratiques immorales.

Les enquêteurs ont immédiatement lancé des investigations techniques, sous la supervision du parquet territorialement compétent. Une perquisition a été effectuée au domicile de la mise en cause, où elle a été arrêtée en compagnie de sa complice et de deux autres individus.

Un dossier judiciaire a été constitué et les suspects ont été présentés devant le procureur du tribunal d’El Bayadh. La principale accusée a été condamnée à cinq ans de prison ferme, tandis que des peines d’emprisonnement ont également été prononcées contre ses complices.

Démantèlement d’un réseau de falsification alimentaire

Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale parvenus à démanteler un réseau criminel à Ouled Mendil dans la commune de Douéra (Alger), spécialisé dans la falsification des dates de péremption de produits alimentaires destinés à la consommation humaine, ainsi que dans la fabrication frauduleuse de denrées à partir de matières périmées ou d’origine inconnue.

L’opération a été déclenchée sur la base d’informations parvenues à la brigade, faisant état de l’existence d’un entrepôt où était stocké du lait en poudre subventionné, périmé, destiné à la fabrication de fromages. Suite à ces renseignements, une coordination a été établie avec le procureur de la République, les services de la direction du commerce et le bureau d’hygiène communal afin de se rendre sur les lieux. Le contrôle a révélé que l’atelier ne disposait d’aucun document administratif l’autorisant à exercer cette activité commerciale.

L’intervention a permis de saisir près de 400 sacs de lait en poudre avarié, ainsi que du fromage périmé. Les gendarmes ont également découvert 660 kg de matière première transformée périmée, 3 792 kg de fromage prêt à la consommation, en plus de 25 cartons de sachets plastiques d’emballage, 175 sacs de poudre de sodium, des étiquettes portant de faux logos d’une société privée, ainsi que 30 tampons en bois contrefaits appartenant à plusieurs entreprises de distribution alimentaire.

Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre des suspects. Ils seront présentés devant les juridictions compétentes pour répondre d’une série d’infractions. Il s’agit de crime de spéculation illégale sur une matière de base, détournement d’une matière première de sa destination subventionnée, stockage sans autorisation, exploitation d’une chambre froide non déclarée, contrefaçon de produits, utilisation de denrées alimentaires périmées, et exercice d’une activité commerciale fixe sans inscription au registre du commerce.

