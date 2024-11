Une tiktokeuse algérienne décède en plein live, sous le regard de ses abonnés

Un drame a bouleversé la communauté algérienne sur Tiktok. Katia, très connue par les utilisateurs de la plateforme, a été emportée par un arrêt cardiaque. Son décès soudain, survenu sous les yeux des milliers d’abonnés, a provoqué une vague de tristesse et d’inquiétude.

Lundi soir, la plateforme Tiktok a été le théâtre de cet événement tragique qui a profondément bouleversé ses utilisateurs, notamment ceux qui ont assisté, en direct, à la mort de Katia. Sa vidéo a été largement diffusée sur la toile.

À LIRE AUSSI : Affaire d’Omar, disparu pendant 28 ans à Djelfa: son ravisseur écope d’une lourde peine

Décès soudain de Katia en plein live

Les images, bouleversantes, montrent Katia, en pleine forme, interagissait avec l’une de ses abonnées. Quelques instants à peine, on voit la tiktokeuse algérienne, prise d’un soudain malaise et le visage déformé par la douleur, avant de s’effondrer sur le sol.

Pendant ce temps, on entend la voix de l’autre femme qui lui demandait ce qui n’allait pas et Katia commence à appeler sa mère, mais en vain. La personne, qui l’accompagnait durant le live, a demandé à ses abonnés si quelqu’un connaissait son adresse, mais Katia n’a pas pu résister plus longtemps.

La communauté algérienne sur TikTok sous le choc

Le choc provoqué par l’effondrement de Katia en plein live a rapidement laissé place à des rumeurs sur son décès. Quelques heures plus tard, son entourage, notamment d’autres tiktokeurs algériens, ont confirmé à ses abonnés son décès.

Les internautes ont vite exprimé leur désolation face à la disparition soudaine de Katia, regrettant « qu’elle ne soit pas repentie avant son décès« .

Selon le journal arabophone Echorouk, qui cite le témoignage de l’un des proches de la défunte, Katia souffrait depuis toujours du colon irritable et il serait à l’origine de la crise qu’il a emportée. Elle a succombé peu après à l’hôpital.

À LIRE AUSSI : Gendarmerie nationale : 100 000 DA d’amende et des poursuites judiciaires pour cette infraction