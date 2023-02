Une terroriste franco-libanaise arrêtée à l’aéroport d’Alger

Les éléments de la sureté nationale ont procédé à l’arrestation d’une terroriste qui s’apprêtait à entrer au territoire national. Notamment, via l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger.

De nationalité père franco-libanais et d’une mère jordanienne, la terroriste a été arrêté, par les services de la sécurité nationale, en compagnie d’un ressortissant algérien qui s’est lié à elle par le biais d’un mariage blanc.

Aéroport d’Alger : arrestation d’une terroriste franco-libanaise

Il s’agit de Shahinaz Khorchid née à Marrakech au Maroc. Cette dernière avait rejoint la Syrie, dans des zones contrôlées par des « djihadistes ». Et ce, avant de fuir vers la Turquie et de s’exfiltrer vers l’Europe.

Selon l’enquête menée par les services de sécurité algériens, Shahinaz Khorchid avait suivi des formations poussées pour intégrer des groupes « djihadistes. Et fait également office d’un agent de renseignement au profit des groupes qui l’ont recruté.

Après avoir été auditionnée par les éléments de la police nationale, cette terroriste franco-libanaise a été présentée devant la justice, le mardi 21 février dernier. Et ce, conformément à la réglementation et les lois contre le terrorisme et le crime organisé.

Cinq personnes arrêtées à l’aéroport d’Alger

L’aéroport international d’Alger fait souvent face à de nombreuses arrestations intervenant dans le cadre de plusieurs dossiers. Dans un autre sillage, la semaine dernière, le tribunal correctionnel de Dar El Beida a traité l’affaire de cinq personnes accusée de transfert illicites de marchandise.

Il est question d’un agent douanier et une femme de ménage exerçant au niveau de l’aéroport d’Alger. Ainsi que trois autres commerçants. Ces derniers transportaient illicitement de la marchandise depuis Dubaï vers Alger. Le tribunal chargé de cette affaire a prononcé à l’encontre de ces accusés quatre ans de prison ferme associée à une amende de 200 000 dinars algériens.

