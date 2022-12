Une tenue traditionnelle de l’est bientôt au patrimoine de l’UNESCO ?

Le patrimoine algérien est très riche, et ses différents éléments sont pour certains reconnu mondialement. Après la gastronomie, et la musique c’est au tour des tenues vestimentaires d’être proposées afin d’intégrer la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO .

En effet, selon Algérie Presse Service, une proposition de la « Tenue traditionnelle féminine de l’Est algérien » à l’inscription dans la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité » va être faite au courant de l’année 2023.

C’est lors d’une entrevue avec la presse, organisée ce mardi 6 décembre 2022, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria que Slimane Hachi, le directeur du centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique a révélé que cette proposition sera faite avant le 31 mars 2023.

Une journée sera organisée à Constantine pour concrétiser la proposition

Le directeur du centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique à apporter plus de détails quant à la concrétisation de cette proposition et de la façon dont elle allait s’organiser.

De ce fait afin de concrétiser cette proposition, une journée d’étude sera mise en place le 15 décembre à Constantine. Plusieurs spécialistes apporteront leur expertise quant aux « aspects historique et anthropologique de la Tenue traditionnelle féminine de l’Est algérien ». Le dossier sera donc « structuré » et déposé avant le 31 mars 2023.

De plus, pour apporter plus de valeur ajoutée à cette journée dont le programme est déjà riche, les responsables comptent compléter cette la « journée d’étude » par une exposition de diverses tenues de l’Est algérien relatives à différentes localités de ladite région datant de plusieurs siècles et « soigneusement préservées par des particuliers ».

UNESCO: le Raï algérien intègre le patrimoine immatériel de l’humanité

Depuis une dizaine de jour, le Rai algérien a intégré le patrimoine immatériel de l’humanité. C’est par le biais d’un communiqué rendu public le 1 décembre 2022 que l’UNESCO a annoncé officiellement l’inscription du Raï algérien à la liste du patrimoine immatériel de l’humanité.

Néanmoins il faut savoir que celui n’est pas inscrit en tant que musique, mais plutôt comme une tradition entourant un genre musical.

Dans l’entrevue qui a été tenue ce mardi Slimane Hachi est revenu sur cela. Il a affirmé que « d’autres genres de musiques traditionnelles appartenant à l’Algérie, allaient être proposés à l’inscription ».