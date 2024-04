Une table de dissection virtuelle développée par 2 startups algériennes

Deux startups algériennes, Digiroots XR et Anatomis, en collaboration avec le groupe Condor et l’université de Saïda, ont récemment marqué l’histoire de l’éducation médicale en Algérie. Leur innovation ? Une table de dissection virtuelle.

En effet, la collaboration entre Digiroots XR et Anatomis, soutenue par le géant local Condor et l’université de Saïda, a abouti à un projet novateur : une table de dissection virtuelle. Cette initiative promet de transformer l’enseignement de l’anatomie médicale.

De plus, le Professeur Rachid Gherbi, consultant chez Digiroots XR, a souligné lors d’une présentation au salon international de la santé (Simem) que cette table révolutionnaire sera intégrée comme support pédagogique dès septembre prochain à l’université de Saïda. Cette approche dynamique vise à optimiser l’apprentissage des étudiants en médecine.

Une fierté nationale, cette table de dissection virtuelle a été conçue avec des compétences 100% algériennes, avec une remarquable intégration locale dépassant 90% dans le hardware, réalisé par Condor. Le Professeur Gherbi a également souligné son potentiel d’amélioration continue, en fonction des retours des utilisateurs.

Un Outil Polyvalent au Service de la Formation Médicale

En outre, le Docteur Chiali Hakim, fondateur d’Anatomis et spécialiste en anatomie générale, a mis en avant l’aspect polyvalent de cet outil révolutionnaire. Non seulement il facilite l’apprentissage de l’anatomie et de la dissection pour les étudiants en médecine, mais il permet également des simulations d’opérations chirurgicales, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans la formation médicale.

Le Docteur Chiali Hakim a annoncé l’exposition de cet équipement pédagogique innovant pendant toute la durée du Sinem. Cette exposition fournira une opportunité unique aux professionnels de la santé et aux visiteurs de découvrir de première main cette révolution dans l’éducation médicale.

En conclusion, la création de cette table de dissection virtuelle marque un tournant majeur dans l’éducation médicale en Algérie. Grâce à la collaboration fructueuse entre les startups locales et les acteurs académiques et industriels, l’avenir s’annonce prometteur pour une formation médicale de pointe, résolument tournée vers l’innovation et l’excellence.