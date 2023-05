Une surveillante tabasse sauvagement une collégienne à Alger

Une collégienne de 14ans a subi une agression physique de la part d’une surveillante de son établissement scolaire, à Baraki, entraînant un état de stress post traumatique chez la victime.

Tout a commencé par une altercation entre la fille et une de ses camarades. Un groupe de surveillantes l’a ensuite emmenée dans le couloir de l’école et l’ont insultée et frappée, selon les dires de sa mère.

Une surveillante qui portait des bagues aux doigts lui a donné des coups de poing, causant de graves blessures. La fillette a également été choquée par des propos obscènes qui ont été tenus à son égard.

Les parents de la victime se sont rendus à l’école pour exprimer leur colère et mécontentement. Un responsable de l’école leur a demandé de pardonner aux surveillantes car « ils ont beaucoup d’élèves à gérer ».

Une deuxième agression

La même surveillante est impliquée dans une deuxième agression physique, qui s’est produite quelques semaines après la première. Malgré la blessure à la main de la victime lors de la première altercation, la surveillante a récidivé, laissant la fille en pleurs.

Les conséquences de cette série d’agressions sont graves, avec une fracture à l’épaule droite et un état de dépression qui est qualifié de « compliqué » par le médecin.

Le médecin légiste a confirmé la fracture à l’épaule et a prescrit une interruption temporaire de travail (ITT) de 15 jours. Les parents de la victime ont déposé une plainte auprès de la sureté urbaine, et des mesures ont été prises en attendant que la justice se prononce sur cette affaire.