« Une subvention gouvernementale de 52 000 DA » : La BNA met les choses au clair

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a émis ce lundi un communiqué de presse urgent pour mettre en garde le public contre une tentative de fraude circulant massivement en ligne.

L’établissement bancaire dément formellement être à l’origine d’un message frauduleux qui prétend offrir une somme de 52 000 DA en échange de la participation à un questionnaire intitulé fallacieusement « BNA – Subvention gouvernementale ».

En effet, selon la BNA, un message intitulé « BNA – Subvention gouvernementale » s’est récemment propagé sur internet. Ce message allègue que la banque propose cette somme d’argent conséquente (52 000 DA) à toute personne répondant à un sondage en ligne.

La Banque Nationale d’Algérie a tenu à affirmer de manière catégorique qu’elle n’a aucune relation avec ce message, ce questionnaire, ni avec la prétendue « subvention gouvernementale ».

L’institution bancaire rappelle une règle fondamentale de sécurité : la BNA ne demande jamais à ses clients ou au grand public de répondre à des questionnaires ou de fournir des informations sensibles en échange de prix ou de récompenses en espèces. Ce type de sollicitation est un signe distinctif d’une tentative d’escroquerie.

Face à cette recrudescence de cyberfraudes, la BNA lance un appel à la plus grande prudence auprès de tous les citoyens.

Pour obtenir des informations officielles, des annonces fiables ou toute communication concernant les produits et services de la banque, la BNA exhorte le public à consulter exclusivement :

Les publications de ses comptes officiels et vérifiés sur les réseaux sociaux.

Son site web officiel.

Cet avertissement vise à protéger les citoyens contre ces manœuvres d’escroquerie et à réaffirmer l’engagement de la banque en matière de sécurité.

Cyber-arnaques en Algérie : La vigilance est de mise

Les arnaques en ligne sont devenues un phénomène massif et quotidien en Algérie. Avec l’essor du numérique, plus de la moitié des escroqueries se déroulent sur Internet (51%), ciblant les internautes via le phishing, les faux sites web et l’usurpation d’identité.

Les fraudeurs utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées, rendant leurs sites frauduleux indécelables à l’œil nu et faciles à réaliser, souvent dans le but de disparaître avec l’argent.

Les grandes entreprises nationales sont les premières victimes. Des escroqueries circulent massivement sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, promettant de faux cadeaux, des bons de carburant ou des concours fictifs.

Ces stratagèmes, comme ceux récemment observés, visent uniquement à inciter les utilisateurs à cliquer sur des liens frauduleux pour dérober leurs données personnelles et bancaires. Les promesses sont souvent trop généreuses pour être vraies.

Pour se protéger, les Algériens doivent impérativement être vigilants :

Utilisez un logiciel antivirus et mettez-le à jour.

Vérifiez l’authenticité des sites web.

Ne cliquez jamais sur des liens suspects, surtout s’ils proviennent d’offres inattendues par WhatsApp ou e-mail.

Protégez vos informations personnelles et bancaires.

Face à la criminalité numérique, la vigilance individuelle est votre première et meilleure défense.