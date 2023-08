Une start-up algérienne sélectionnée au Sommet mondial de l’entrepreneuriat au Chili

Une start-up émergente de la région de Constantine, se spécialisant dans le secteur de la santé numérique, a récemment été désignée pour représenter l’Algérie au prestigieux Sommet mondial de l’entrepreneuriat, qui se tiendra au Chili en 2024.

Cette entreprise prometteuse, dénommée « Assista-soins », propose des services de santé à domicile et a su se démarquer parmi une multitude de participants lors des éliminatoires du concours qui se sont déroulées à l’Institut Supérieur des Sciences (ISS) de Bordj El Kiffan, à Alger, en début de semaine.

Assista-soins est une start-up spécialisée dans les soins médicaux à domicile qui a entamé ses activités opérationnelles au Ramadan de l’année passée. Ayant déjà obtenu le label de projet innovant (start-up) en 2023, la microentreprise se consacre à fournir des soins, des consultations médicales et même des services d’hospitalisation à domicile, selon son directeur, Bilel Fellahi.

C’est grace à l’évaluation rigoureuse menée par des experts et des représentants ministériels, ainsi que la présence de spécialistes en cybercriminalité qu’Assista-soins a pu se distinguer. Son concept novateur et la qualité de ses services en ont fait une start-up qualifiée pour représenter l’Algérie sur la scène internationale.

L’opportunité de participer au Sommet mondial de l’entrepreneuriat au Chili, tenu du 14 au 18 avril 2024, marquera une étape significative pour Assista-soins » non seulement en tant que représentant de l’entrepreneuriat algérien, mais aussi en tant qu’ambassadrice des innovations dans le secteur de la santé numérique.

Des soins médicaux à domicile, un concept innovant en Algérie

Depuis ses débuts, Assista-soins a mené à bien plus de 300 interventions à domicile à travers toutes les communes de la wilaya de Constantine. Pour mener à bien ses projets, la start-up a conclu des partenariats avec plus de 180 prestataires du domaine médical (médecins, infirmiers, sages-femmes, assistants médicaux).

Cinq membres hautement qualifiés et spécialisés dans divers domaines tels que la médecine, l’informatique, le génie logiciel, l’électronique et le multimédia dirigent la start-up. Grâce à leur expertise collective, « Assista-soins » a réussi à fusionner diverses compétences pour offrir des solutions de santé innovantes et accessibles.