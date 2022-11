Une star algérienne signe le nouvel hymne de la Coupe du monde 2022

Le transporteur aérien qatari accompagnant officiellement cette nouvelle édition de la Coupe du Monde de football, Qatar Airways, a dédié un nouvel hymne à cette compétition planétaire. Une star algérienne de la musique a interprété « C.H.A.M.P.I.O.N.S. », la nouvelle chanson du Mondial 2022. En effet, il s’agit du célèbre Cheb Khaled.

Hier soir, Qatar Airways a diffusé sur sa chaîne YouTube officielle le nouvel hymne de la Coupe du Monde 2022. Baptisé « C.H.A.M.P.I.O.N.S. », ce nouveau morceau a été interprété par la star de renommée internationale, Cheb Khaled, et le célèbre DJ Rodge.

Le nouveau son du King du Rai, dédié à la compétition planétaire qui débutera dans quelques jours au Qatar, se joue sur des rythmes mouvants et dynamiques avec des paroles chantées dans les trois langues, à savoir, l’arabe, le français et l’anglais, reflétant la passion de tous les fans à travers le monde pour le football.

D’ailleurs, la compagnie aérienne qatarie prévoit de faire passer cette nouvelle chanson à bord des vols arrivant au Qatar afin d’offrir une expérience complète à ses passagers et aux fans du football qui s’impatientent de vivre cette nouvelle édition du Mondial.

Coupe du Monde Qatar 2022 : quels sont les hymnes du Mondial ?

Dans ce même contexte, il convient de rappeler que plusieurs hymnes attendent les fans de football lors de cet événement sportif planétaire. D’après le directeur commercial de la FIFA, « la bande-son comprendra plusieurs morceaux qui plongeront les supporters dans l’ambiance de la Coupe du Monde comme jamais auparavant », et ce, « dans le cadre de la nouvelle stratégie musicale de la FIFA ».

Ainsi, ce sont les Américains Trinidad Cardona et Davido ainsi que la chanteuse qatarie Aisha qui ont signé le premier hymne du Mondial 2022 est « Hayya Hayya (Better Together) », datant du 1er avril dernier. Le 19 août 2022, c’est au tour des deux superstars Ozuna et Gims de signer le second son « Arhbo » qui signifie « bienvenue » en arabe.

Enfin, en octobre dernier, la FIFA a dévoilé son troisième hymne pour la Coupe du Monde de 2022, mettant à l’honneur les femmes. En effet, la chanteuse émiratie Balqees, la sensation canado-marocaine Nora Fatehi, la superstar irakienne Rahma Riad et l’autrice-compositrice marocaine Manal ont cosigné « Light The Sky ».

Outre ces hymnes, d’autres chansons vont accompagner le Mondial 2022 au Qatar, notamment celle de Nicki Minaj, « Tukoh Taka », ou encore celles des sponsors de l’événement et des artistes produisant des sons en lien avec le football et la Coupe du Monde.