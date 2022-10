Une spécialité algérienne parmi les meilleurs plats de poulet du monde

Une nouvelle fois, la cuisine algérienne se distingue aux côtés des meilleurs plats au niveau mondial. En effet, comme nous l’avons déjà vu, plusieurs plats et spécialités algériennes ont été classés parmi les meilleurs. Et ce, dans des classements différents établis par TasteAtlas.

Ce dernier étant un site spécialisé et guide de voyage expérientiel sur la cuisine traditionnelle, il rassemble les meilleures recettes du monde, des critiques gastronomiques, mais aussi des articles de recherches sur la cuisine traditionnelles des différents coins du monde.

De plus, TasteAtlas établis chaque mois un classement des meilleures spécialités culinaires. Dernièrement, comme nous l’avons rapporté, dans les colonnes d’Algérie 360, le dernier classement porte sur les meilleurs café du monde. Où, figure le Mazagran algérien en dixième position.

Par ailleurs, dans d’autres classements, d’autres spécialités algériennes comptaient dans le top 10. Notamment, Makrout El Louz dans les meilleurs gâteaux traditionnels et la Rechta algérienne parmi les meilleurs plats de nouilles.

Meilleurs plats de poulet : encore une fois, la cuisine algérienne se distingue

Le 10 octobre dernier, TasteAtlas a publié un nouveau classement. Il s’agit du Top 50 des meilleurs plats de poulet. À la tête de ce nouveau classement se positionne une spécialité du Pérou, à base de poulet grillé qui est, généralement, accompagné par des frittes et une salade.

Ce top 50 regroupe, également, d’autres spécialités du Japon, de l’Inde, du Maroc, mais aussi d’Algérie. En effet, un plat traditionnel populaire algérien figure aussi dans ce classement. Il s’agit du Tajine Zitoune algérien, qui occupe la 33e place.

Généralement cuit dans un Tajine, ce plat algérien est préparé à base de morceaux de poulet et d’olives, mais aussi d’une composition de légumes et d’épices. Malgré sa ressemblance avec les spécialités tunisiennes et marocaines, le Tajine Zitoune Algérien a obtenu une note totale de 4.3 sur 5, contrairement au Tajine marocain qui occupe la 45e place de ce top 50 avec une moyenne de 4.1.