Une spécialité algérienne dans le top 50 mondial des meilleurs pains plats

La cuisine algérienne est très riche en mets. En plus de faire preuve de créativité et de créer de nouvelles recettes, les femmes algériennes trouvent du plaisir à reproduire des spécialités traditionnelles, favorisant ainsi leur transmission de génération en génération.

En effet, la cuisine algérienne arrive à faire ses preuves dans des événements internationaux et à se distinguer dans des classements mondiaux. Dans ce sillage, le site spécialisé dans les voyages et les cuisines locales, TasteAtlas, a publié, en ce jeudi 6 juillet 2023, un nouveau classement.

TasteAtlas dévoile un nouveau classement culinaire

En effet, TasteAtlas a levé le voile sur son nouveau classement qui concerne cette fois-ci les meilleurs pains plats au monde. Pour nos lecteurs qui ne font pas la différence entre un pain normal et un pain plat, ce dernier est fait à base de farine, de l’eau et de sel. Ce mélange forme une pâte qui sera aplatie par la suite. Bien évidemment que chaque pays a sa recette qui le distingue parmi les autres.

Le meilleur pain plat, selon le classement de TasteAtlas, appartient aux USA, qui se distingue grâce à sa recette de Roti Canai, qui a réussi à faire un score de 4.9 points sur 5. En deuxième position, on retrouve le Butter Garlic Naan, qui est une spécialité de l’Inde. Le troisième pain plat le mieux noté appartient à l’Iran, il s’agit bel et bien du Nan e-barbari.

Meilleurs pains plats en 2023 : les Mhajeb algériennes dans le top 50 mondial

Selon ce nouveau classement de TasteAtlas, le Maroc devance l’Algérie en se positionnant dans la 43ᵉ place de cette liste, grâce à sa recette du Msemen. Quant à l’Algérie, elle occupe la 44ᵉ position derrière son voisin marocain. Si l’Algérie a réussi à se positionner dans ce top 50 des meilleurs pains plats, c’est grâce à la recette des Mhajeb algériennes qui a réussi à avoir la note de 4.2 sur 5 auprès des internautes.

Les Mhajeb l’une des spécialités emblématiques de la cuisine algérienne et l’un des plats préférés des Algériens et l’une des recettes qui ont bercé leur enfance. Pour la petite histoire, les Mhajeb sont une recette de la cuisine traditionnelle des Zibans. Originaire, notamment, de la région de Biskra. Cependant, avec le temps, ce plat s’est popularisé à travers tout le pays. Et est devenu l’un des plats les plus répandus et appréciés par les Algériens. Mais aussi, par les touristes étrangers.

