Une spécialité algérienne classée parmi les meilleurs fromages de chèvre au monde

Dans une récente mise en ordre des meilleurs fromages de chèvre au monde, le site Taste Atlas a dévoilé son classement des meilleurs fromages de cette spécialité.

En effet, parmi les 50 variétés de fromage de chèvre les plus notés, le classement de Taste Atlas a inclus une spécialité algérienne. Ainsi, le « Kemariya » a hérité de la 36ᵉ place de ce classement avec une note de 4.0.

Dominé par des spécialités méditerranéennes, ce classement des meilleurs fromages de chèvre au monde pourrait être un guide aux amateurs des goûts affinés.

Find out all about the best rated goat cheeses: https://t.co/ZgqEusbwbe pic.twitter.com/IgIz8UVwqR — TasteAtlas (@TasteAtlas) July 28, 2023

Rivalisant avec des spécialités fromagères plutôt réputées, cette reconnaissance de la qualité du fromage de chèvre « Kemariya » est une invitation à découvrir cette variété algérienne.

Fromage de chèvre « Kemariya » ou « Takkmerit », l’origine

Kemariya est un fromage blanc obtenu grâce à certains procédés ancestraux du Sahara dont seuls les Algériens ont le secret.

D’une texture molle et dégarni de sel, ce fromage de chèvre, originaire de la région de Naâma et de Gherdaia, porte l’étiquette du fromage des festivités et des grands moments de liesse. Il ne doit pas être accompagné avec du pain, selon des recommandations !

LIRE AUSSI : « Riyad Mahrez est-il, oui ou non, une légende ? » la toile répond