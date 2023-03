La brigade de la gendarmerie nationale de la wilaya Tébessa a arrêté une femme accusée d’exercer la sorcellerie au niveau de sa maison, située dans la commune de Boulhaf Dir. Selon un communiqué dévoilé par la gendarmerie nationale, l’accusée est âgée de 40 ans. Dans ce sillage, on notera que les services responsables ont reçu une notification à cet égard.

Selon cette notification, une sorcière utilise sa maison pour exercer la sorcellerie et la divination. En conséquence de quoi, les mêmes services ont ouvert une enquête en collaboration avec un agent de renseignements. Et ce, pour identifier l’identité de la propriétaire de la maison. Ainsi, une autorisation de perquisition a été délivrée par le procureur de la République auprès du tribunal de Tébessa.

Ce qui a permis de perquisitionner la maison de la suspecte. De ce fait, plusieurs objets ont été trouvés chez elle. Ceux-ci sont, en effet, utilisés dans les rituels de la sorcellerie et la divination. Notamment, deux bagues en métal jaune contenant deux feuilles écrites à la main avec des écritures illisibles. Au-delà d’une série de bagues pour hommes et femmes, dont chacune contient une note à propos du but recherché.

L’accusée a été déférée devant les autorités judiciaires

Les services responsables ont également mis la main sur deux bougies portant des écritures illisibles, une bouteille contenant du goudron et du sumac utilisé pour l’écriture. Ainsi qu’un cadenas en métal avec des fils rouges noués en collier, une bouteille en plastique contenant une substance inconnue et un talisman à l’intérieur.

On citera également des demandes de travail pour des personnes inconnues, un lézard empaillé de fil blanc, une tête de lézard empaillée. Ainsi qu’un vêtement intérieur et une photo d’une personne non identifiée. Il convient de préciser que la personne concernée avait transformé sa maison en un lieu de soins corporels pour tromper les gens.

À en croire les révélations de la même source, l’accusée a été arrêtée. Après l’accomplissement de l’enquête, un dossier judiciaire a été ouvert contre elle et elle a été déférée devant les autorités judiciaires compétentes.