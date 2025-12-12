Une solution inédite arrive dans les hôpitaux en Algérie : le ministre détaille le dispositif 

Le ministère de la Santé a annoncé jeudi à Alger le lancement imminent d’une plateforme numérique dédiée aux transferts de patients entre établissements hospitaliers.

Lors d’une séance publique du Conseil de la Nation, le ministre Mohamed Sid-Aït Mesdouane a présenté cette initiative comme un pas décisif vers la modernisation du système de prise en charge médicale en Algérie.

Cette plateforme vise à numériser et rationaliser les demandes de transfert. Notamment pour les patients venant des régions du Sud et des Hauts Plateaux. Où l’accès à certaines spécialités médicales reste limité.

Selon le ministre, chaque requête sera étudiée dans des délais raisonnables. Avec un traitement prioritaire pour les cas urgents, qui devront recevoir une réponse sous 48 heures. Les transferts seront réservés aux situations nécessitant des soins spécialisés non disponibles localement.

Un dispositif complet pour le transport sanitaire, y compris aérien

Le transfert des patients s’effectuera par différents moyens de transport, selon la gravité des cas. Le ministère précise que la protection civile et Air Algérie prendront en charge les déplacements ordinaires. Tandis que l’armée de l’air interviendra pour les urgences extrêmes. Cette coordination a d’ailleurs permis d’évacuer rapidement les victimes d’un accident de bus à Béni Abbas.

Un programme national de transport sanitaire aérien est également prévu. Incluant des points de regroupement dans le Sud pour faciliter l’acheminement vers les établissements de référence, au Nord comme au Sud du pays.

Des hôpitaux comme ceux de Tamanrasset et de Touggourt, chacun doté de 240 lits, seront intégrés dans ce dispositif. Parallèlement, une coopération entre les ministères de la Santé et des Transports sera mise en œuvre. Accompagnée de formations spécifiques pour les équipes médicales et paramédicales sur le transport sanitaire.

Renforcement des soins pour les patients atteints de cancer

Le ministre a également souligné l’attention portée aux patients atteints de cancer. Des unités spécialisées en oncologie, offrant notamment des traitements de chimiothérapie, seront progressivement implantées dans la majorité des hôpitaux.

De nouveaux établissements régionaux dédiés à la prise en charge des cancers seront créés, et certaines structures seront équipées pour proposer des thérapies par radiothérapie. Cette organisation vise à rapprocher les soins spécialisés des patients et à améliorer la qualité de la prise en charge sur l’ensemble du territoire.

L’ensemble de ces mesures illustre la volonté du ministère de la Santé de moderniser la gestion des transferts hospitaliers et de garantir une prise en charge rapide et efficace, quel que soit le lieu de résidence des patients.