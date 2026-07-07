Une séance de yoga au Jardin d’essai d’Alger fait réagir l’Association des Oulémas

Dans un communiqué publié à l’occasion du 64e anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse, l’Association des Oulémas Musulmans Algériens a exprimé ses réserves face à un événement centré sur « l’esprit du yoga », organisé récemment dans la capitale par une représentation diplomatique.

Dans ce même document, l’organisation a également abordé les problématiques de la criminalité urbaine et du trafic de drogue. L’association a consacré une note détaillée à cette session de yoga, expliquant que cette pratique ne se limite pas, dans ses origines historiques, à de simples exercices physiques ou sportifs.

Selon elle, le yoga découle d’un système philosophique et religieux qui comporte des dimensions spirituelles et doctrinales en décalage avec les fondements de la foi islamique.

Bien que le communiqué ne nomme pas directement l’organisateur, les faits ciblent l’ambassade de l’Inde en Algérie. Cette dernière avait communiqué sur la tenue de la 12e édition de la Journée Internationale du Yoga au Jardin d’essai d’El Hamma, partageant des images de l’événement sur ses canaux officiels.

Une demande de distinction entre sport et rituels

L’organisation religieuse insiste sur la nécessité de séparer le sport de maintien en forme des pratiques qui intègrent des symboles, des chants ou des concepts liés à d’autres croyances.

Elle rappelle que le respect des relations diplomatiques de l’Algérie et de la culture des autres pays doit s’articuler sans impacter la référence religieuse de la société algérienne, un principe inscrit dans la Constitution.

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Face à cela, l’association sollicite l’implication des éducateurs, des imams et des acteurs des médias pour sensibiliser l’opinion publique sur les questions d’identité nationale. Elle inscrit cette démarche dans le cadre de sa mission historique d’observation et de réforme.

Sécurité et lutte contre les stupéfiants

Sur le plan de la sécurité intérieure, le communiqué évoque l’agression d’un ancien combattant et le décès de sa fille à Tébessa pour illustrer la persistance d’actes de violence urbaine.

Face à ces phénomènes, l’association demande une application stricte des lois pour dissuader la criminalité et sécuriser l’espace public, tout en saluant le travail de terrain mené par les forces de l’ordre.

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Enfin, le texte pointe du doigt l’augmentation des saisies de stupéfiants et de substances psychotropes. Pour l’association, la multiplication des méthodes de distribution et le ciblage des jeunes représentent un risque direct pour la société, qu’il convient de traiter avec fermeté.

De son côté, l’ambassade de l’Inde avait indiqué sur ses réseaux sociaux que le rassemblement, organisé sous le thème « Le yoga pour un vieillissement sain », s’était déroulé de manière dynamique au Jardin d’essai, avec une vue sur le Monument des Martyrs.