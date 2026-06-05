Une scène jugée irrespectueuse envers le drapeau national provoque un tollé sur la toile

La diffusion d’une séquence vidéo documentant ce qui est qualifié de « profanation » de l’emblème national a suscité une vague d’indignation sans précédent. Les internautes réclament l’ouverture d’une enquête judiciaire urgente et la mise en cause des responsables.

Les images, devenues rapidement virales, ont provoqué un véritable tollé. Les faits se sont déroulés lors d’un événement organisé au sein de l’hôtel The Legacy Luxury Algiers. Sur les extraits vidéo largement partagés, on aperçoit l’emblème national traité avec un manque de respect flagrant, ce dernier ayant été filmé posé à même le sol.

Une « ligne rouge » franchie pour l’opinion publique

Sur la toile, les réactions de rejet et de condamnation ne se sont pas fait attendre. Pour de nombreux internautes, cet acte porte une atteinte directe à un symbole de la souveraineté nationale et à la mémoire des martyrs de la Révolution, tombés pour que flotte ce drapeau.

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« Toucher à l’emblème national est une ligne rouge », rappellent avec insistance les internautes, appelant les autorités compétentes à sévir avec la plus grande fermeté.

🚨بعد تداول فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تدنيس الراية الوطنية 🇩🇿خلال حدث نظمته وكالة « Skytok » داخل الفندق والذي أثار غضب الجزائريين .. إدارة فندق « ليغاسي لوكسوري الجزائر » تصدر بيانا ⬇️

🚨 فندق « ليغاسي لوكسوري الجزائر » : الصور المتداولة لا تعكس موقف المؤسسة ولا… pic.twitter.com/66Yqw2dfVk — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) June 5, 2026

La direction de l’hôtel réagit et plaide « la bonne foi »

Face à l’ampleur de la polémique et à la multiplication des appels au boycott, la direction de l’hôtel a rapidement réagi en publiant un communiqué de presse officiel afin de clarifier la situation.

Tout en réfutant catégoriquement toute intention de profanation, les responsables de l’établissement ont tenu à préciser :

« Les images qui circulent ne reflètent en rien la position de notre institution, ni ses valeurs immuables de respect envers le drapeau national et les symboles de l’État algérien. »

مقطع فيديو يوثق إهانة للراية الوطنية حيث جُعلت كبساط تدوسها الأقدام.🇩🇿😠 pic.twitter.com/OoFaityRFx — 🇩🇿 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) June 5, 2026

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La direction de l’hôtel a conclu son communiqué en condamnant fermement tout comportement ou agissement de nature à porter atteinte à la symbolique de l’emblème national ou à l’institution qu’il représente.