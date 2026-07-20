Une saisie d’une valeur de 38 milliards : coup de filet majeur contre un réseau criminel à Alger

La brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police judiciaire d’Alger a frappé fort. 48 heures d’investigations ciblées ont suffi à démanteler un réseau criminel transfrontalier spécialisé dans l’exportation illicite de métaux précieux et de devises étrangères. Au total, 39 suspects ont été interpellés, dont plusieurs migrants étrangers, pour un butin saisi évalué à 38 milliards de centimes sur le marché.

L’opération a démarré sur la base d’un renseignement précis. Des informateurs avaient signalé l’existence d’individus actifs dans le trafic de métaux précieux et le transfert illégal de devises hors du territoire national. La BRI a alors enclenché une phase de surveillance et d’identification des suspects.

Les investigations ont rapidement porté leurs fruits. Les enquêteurs ont cerné l’identité de plusieurs membres du réseau avant de procéder à des arrestations en cascade. Parmi les 39 personnes placées en garde à vue figurent des ressortissants étrangers en situation de migration. Cela confirme la dimension internationale de cette organisation criminelle.

Le dossier a ensuite été transmis au parquet. Les mis en cause ont comparu devant le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beïda. Les chefs d’inculpation retenus incluent notamment l’appartenance à une organisation criminelle organisée transfrontalière.

À LIRE AUSSI : Une nouvelle escroquerie cible les Algériens : la police et la Gendarmerie nationale lancent l’alerte

Le butin saisi : or, argent, devises et véhicules

Le bilan matériel de cette opération est spectaculaire. Évaluée à 38 milliards de centimes, la saisie comprend une diversité de biens qui illustre l’ampleur des activités du réseau. Sur le volet des métaux, les agents ont mis la main sur 10,633 kilogrammes d’or, 3 081 grammes d’argent, 8 349 grammes de cuivre et 3 434 grammes de fer.

Les devises étrangères confisquées témoignent, elles aussi, de la portée internationale du trafic. Les enquêteurs ont récupéré 11 860 euros, 17 200 dollars américains et 2 420 livres turques, auxquels s’ajoutent 800 millions et 900 000 centimes en monnaie nationale. Côté logistique, 15 véhicules de tourisme et utilitaires ont été immobilisés, ainsi que 39 téléphones portables utilisés pour coordonner les opérations du réseau.

Ces chiffres placent cette affaire parmi les saisies les plus significatives enregistrées ces derniers mois par les services de sécurité de la capitale.

À LIRE AUSSI : Le mercure frôle les 50°C : La Protection civile rappelle tous ses agents en urgence dans 44 wilayas

La lutte contre les réseaux criminels transfrontaliers s’intensifie en Algérie

Cette opération ne constitue pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une dynamique sécuritaire plus large, marquée par une multiplication des coups de filet contre des organisations criminelles opérant au-delà des frontières. En février dernier, la police d’Alger avait déjà démantelé un réseau international spécialisé dans le trafic de devises via les cryptomonnaies, avec sept arrestations à la clé et des saisies incluant près de 49 000 unités de crypto-actifs.

Le phénomène touche également d’autres wilayas. À Batna, une brigade similaire avait réussi à neutraliser un réseau de blanchiment d’argent représentant plus de 31 milliards de centimes, avec 14 véhicules et plusieurs kilogrammes d’or parmi les biens confisqués. Ces affaires successives révèlent une réalité préoccupante : les réseaux criminels transfrontaliers se structurent, se diversifient et adaptent constamment leurs méthodes pour contourner les dispositifs de contrôle.

À LIRE AUSSI : Arrêté, un promoteur immobilier propose une fortune à des policiers pour acheter sa liberté