Une ressource algérienne attire l’Indonésie : une nouvelle collaboration à l’horizon ?

L’Indonésie semble être intéressée par les ressources naturelles algériennes ! Une délégation de l’entreprise indonésienne PT Pupuk Indonesia est en mission d’exploration du phosphate en Algérie. Est-ce une nouvelle perspective de collaboration pour l’économie algérienne ?

Le 20 août dernier, le Directeur Général de l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI), Omar Rekkache, a accueilli Son Excellence l’Ambassadeur de la République d’Indonésie en Algérie, Chalief Akbar, accompagné d’une délégation de PT Pupuk Indonesia, une entreprise leader dans le secteur des engrais, classée quatrième en Asie et en Afrique et dixième à l’échelle mondiale.

Présidée par le Directeur du Portefeuille et du Développement Commercial, Jamsaton Nababan, la délégation de PT Pupuk Indonesia cherche à explorer les opportunités d’investissement et à examiner des projets d’investissement majeurs de l’entreprise, notamment dans les domaines de la production de phosphate et d’engrais.

L’Indonésie évalue les opportunités, et l’Algérie aspire à une alliance stratégique

En tant que leader international de l’industrie d’engrais, PT Pupuk Indonesia voit en notre pays un partenaire intéressant et examine la possibilité de nouer des partenariats avec des entreprises nationales opérant dans le même secteur.

Avec un haut potentiel minier, l’Algérie est prête à répondre aux besoins de l’entreprise indonésienne en phosphate. D’ailleurs, lors de cette rencontre, les intervenants ont passé en revue les avantages et les incitations à investir qu’offre notre pays.

Industrie phosphatière : une nouvelle opportunité pour l’Algérie

Si la prospection s’avère fructueuse, et que les négociations aboutissent, la collaboration entre l’Algérie et une société d’une telle envergure pourrait contribuer de manière significative à l’économie nationale, et ainsi, renforcer les relations bilatérales avec l’Indonésie.

En effet, la réussite de ce projet permettra à l’Algérie de rejoindre la scène mondiale de l’industrie des ressources minérales et marquer un progrès notable pour l’industrie du phosphate.

En somme, en mettant en œuvre une politique proactive, l’Algérie pourra s’associer à l’entreprise PT Pupuk Indonesia et bénéficier des retombés économiques de ce projet. Permettant ainsi au pays d’explorer un nouveau filon économique au-delà des hydrocarbures.