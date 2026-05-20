Une prouesse médicale 100 % algérienne : La chirurgie crânienne en 3D devient une réalité au CHU d’Oran

Le CHU d’Oran passe à la vitesse supérieure en officialisant le recours à la cranioplastie assistée par impression 3D. Portée par une synergie entre recherche universitaire et compétences locales, cette technique de pointe marque un pas de plus vers la modernisation des soins et une prise en charge chirurgicale de précision dans l’ouest du pays.

Selon un communiqué publié ce mercredi par la direction de l’établissement, cette prouesse technologique et médicale a été menée avec succès sous la direction du Professeur Souad Daoud, avec la contribution active de jeunes médecins.

Il s’agit d’une grande première, non seulement pour le CHU d’Oran, mais également pour l’ensemble de la région de l’Ouest algérien. Cet événement marque un tournant décisif dans le développement de la chirurgie innovante et l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients.

Oran : Lancement d’une technique inédite de cranioplastie assistée par impression 3D au CHU

La même source précise que cette réalisation est le fruit d’un partenariat d’excellence entre les secteurs de la Santé et de la Recherche scientifique.

Ce projet visionnaire a pu voir le jour grâce à une collaboration étroite avec l’Université d’Oran 1 « Ahmed Ben Bella », qui a permis l’acquisition d’une imprimante 3D de dernière génération, intégralement financée par le budget alloué à ce projet de recherche conjoint.

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Ce succès médical est le résultat de la synergie et de la mobilisation des compétences des équipes médicales, universitaires et techniques. Ensemble, elles ont su transformer un projet de recherche théorique en une réalité concrète au service de la médecine et du patient.

Annaba : Relance historique des greffes de reins après 4 ans d’arrêt

À l’autre bout du pays, le Centre hospitalo-universitaire de Annaba renoue lui aussi avec la haute performance médicale. Après quatre années de suspension, le programme de transplantation rénale a officiellement repris au niveau de l’hôpital Ibn Rochd avec le succès remarquable de deux premières opérations.

Pour garantir la réussite de ce projet d’envergure, la direction du CHU de Annaba a mobilisé d’importants moyens techniques, associant de multiples laboratoires et services spécialisés (anesthésie-réanimation, immunologie, imagerie, bactériologie, toxicologie, anatomo-pathologie).

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L’objectif affiché par la cellule de communication est clair : les contraintes matérielles du passé sont surmontées, et l’établissement ambitionne désormais de devenir un pôle de référence régional pour la greffe d’organes, avec l’introduction prochaine des greffes de la cornée, de la moelle osseuse et du foie.

Les équipes médicales de Annaba visent désormais une cadence de quatre transplantations rénales par mois. Cette régularité permettra de réduire de manière significative les listes d’attente pour les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique à Annaba et dans les wilayas limitrophes, tout en encourageant l’émergence d’une culture du don d’organes au sein de la société.