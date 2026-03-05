Une proposition de loi « sensible » sur la table du gouvernement

Le débat sur la régulation du contenu en ligne refait surface en Algérie. Face à l’essor des plateformes numériques et aux inquiétudes liées à certains contenus accessibles sur internet, une initiative parlementaire visant à encadrer plus strictement le cyberespace vient de franchir une étape institutionnelle.

Au cœur de cette proposition, la possibilité de bloquer les sites pornographiques en Algérie dans un cadre juridique clairement défini.

Lundi, le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a examiné le texte présenté par le député Youcef Adjissa. Après discussion, l’instance a donné son accord de principe et transmis la proposition au gouvernement pour étude, conformément au processus constitutionnel.

Blocage des sites pornographiques en Algérie : une proposition de loi pour encadrer le cyberespace

La proposition vise à répondre aux transformations rapides du numérique et à la diffusion massive de contenus jugés contraires aux valeurs sociales et morales.c

Selon le texte, l’absence d’un cadre légal précis limite la capacité des autorités à intervenir efficacement et laisse le champ libre à des mécanismes dispersés.

Le projet définit clairement le contenu visé et identifie les autorités compétentes pour décider du blocage des sites, afin d’éviter toute ambiguïté ou conflit de compétences.

Protection des mineurs et souveraineté numérique

Les promoteurs du texte mettent en avant les risques pour les enfants et les adolescents, évoquant notamment :

Addiction au contenu en ligne

Isolement social

Baisse de rendement scolaire

Impacts psychologiques et comportementaux

Le document consultué pare le quotidien Echourouk rappelle aussi que certaines plateformes peuvent être liées à des formes de cybercriminalité transfrontalière, comme l’exploitation ou le chantage numérique.

Au-delà de la protection des mineurs, la proposition s’inscrit dans une logique de souveraineté numérique, permettant à l’État de réguler son espace en ligne selon ses spécificités constitutionnelles et culturelles, notamment dans un contexte d’évolution rapide des technologies et de l’intelligence artificielle.

Obligations techniques pour les fournisseurs d’accès et sanctions prévues

Le texte prévoit que les autorités puissent ordonner le blocage des sites diffusant du contenu explicite, qu’ils soient hébergés localement ou à l’étranger mais accessibles depuis l’Algérie.

Les fournisseurs d’accès à internet devront :

Appliquer immédiatement les décisions de blocage

Mettre en place les dispositifs techniques nécessaires

Actualiser régulièrement leurs systèmes pour garantir leur efficacité

Sont également visés par les sanctions :

Ceux qui facilitent l’accès aux sites concernés

Les plateformes qui en assurent la promotion

Les utilisateurs contournant les systèmes de blocage

Une nouvelle étape avant un éventuel débat parlementaire

La transmission au gouvernement ouvre une nouvelle phase d’examen. L’exécutif pourra adopter le texte, le modifier ou proposer des ajustements avant qu’il ne soit présenté au Parlement pour discussion et vote.

Si la proposition suit son cours, elle relancera la discussion sur le blocage des sites pornographiques en Algérie, un sujet sensible car il touche à la régulation du numérique, à la protection des mineurs et à l’équilibre entre libertés individuelles et contrôle de l’espace en ligne.