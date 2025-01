« Une promesse tenue » : l’association algérienne Al-Baraka réhabilite l’hôpital de Gaza

Dans un acte de solidarité humaine et de soutien indéfectible, l’association algérienne Al-Baraka, par le biais de sa campagne « Al-Waad Al-Mafoul » (La Promesse tenue), a permis la réhabilitation et la réouverture de l’hôpital des yeux Mohamed Lamine Debaghine à Gaza.

Une initiative audacieuse qui illustre l’engagement de l’Algérie envers la cause palestinienne et le soutien constant aux habitants de la bande de Gaza.

Un défi relevé contre toute attente

Malgré les dégâts massifs causés par l’occupation et les avertissements des équipes d’ingénieurs sur l’impossibilité de restaurer l’hôpital dans les conditions actuelles, les médecins de Gaza ont relevé le défi.

Le Dr Maher Shamiah, sous-secrétaire au ministère de la Santé palestinien, a déclaré : « L’impossible est devenu réalité grâce à la détermination des professionnels de santé, qui ont choisi de rester sur le terrain malgré les tentatives d’extermination auxquelles ils ont été confrontés. »

🟢À LIRE AUSSI : À partir de janvier 2025 : l’Algérie prend la présidence du Conseil de Sécurité de l’ONU

La réouverture de l’hôpital constitue un message fort d’espoir et de résilience pour la population de Gaza.

Ce centre offrira désormais des services spécialisés et complets en soins ophtalmologiques, centralisant ainsi les consultations d’urgence, les cliniques spécialisées et les interventions chirurgicales.

L’engagement exemplaire de l’association Al-Baraka

L’association Al-Baraka continue de jouer un rôle clé dans l’amélioration des conditions de vie des habitants de Gaza.

En décembre dernier, elle a collaboré avec des organisations internationales pour acheminer neuf ambulances vers la bande de Gaza.

En août, l’association a également lancé une initiative visant à prendre en charge les orphelins de Gaza, leur offrant un soutien financier annuel pour couvrir leurs besoins essentiels.

Al-Baraka a ouvert la voie aux donateurs algériens, leur permettant de contribuer à ce programme humanitaire en se rapprochant de ses bureaux répartis à travers le pays.

Un don de 12 millions de centimes algériens permet, par exemple, de couvrir les besoins d’un orphelin palestinien pendant une année entière.

Vers un avenir plus prometteur pour Gaza

Malgré cette réhabilitation majeure, les besoins restent urgents. Le ministère de la Santé palestinien appelle à des efforts supplémentaires pour garantir l’accès des patients et des équipes médicales à l’hôpital, fournir de l’oxygène et du carburant, et surtout assurer la sécurité des infrastructures et des personnes.

La création d’un hôpital de campagne dans le nord de Gaza a également été suggérée pour répondre aux besoins immédiats des populations assiégées.

🟢À LIRE AUSSI : Tebboune, Palestine, Euro, Imane Khelif..Le TOP des actualités qui ont marqué les Algériens en 2024

Grâce au soutien de l’association Al-Baraka et à la persévérance des professionnels de santé locaux, Gaza continue de prouver que la solidarité et la détermination peuvent triompher des défis les plus difficiles.

Une preuve éclatante que l’humanité et la compassion transcendent les frontières, même dans les contextes les plus éprouvants.