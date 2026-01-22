« Une promesse de scandale »: l’APS dénonce un reportage de France Télévisions sur l’Algérie

L’Algérie Presse Service (APS) a réagi, ce jeudi, à l’annonce de la diffusion par France Télévisions d’un nouveau numéro de l’émission Complément d’enquête, intitulé « Rumeurs et coups tordus : la guerre secrète France-Algérie ». Le programme, dont la diffusion est prévue le 22 janvier, porte sur les relations entre l’Algérie et la France, un sujet régulièrement au cœur de débats politiques et médiatiques des deux côtés de la Méditerranée.

Dans un article publié à cette occasion, l’agence officielle algérienne exprime de vives critiques à l’égard de ce qu’elle présente comme une nouvelle offensive médiatique visant l’Algérie.

L’APS réagit à la diffusion d’un numéro de Complément d’enquête consacré aux relations franco-algériennes

L’APS estime que l’intitulé de l’émission adopte un ton sensationnaliste et annonce un traitement qu’elle juge déséquilibré et orienté. Selon l’agence, le programme s’inscrirait dans une série de productions médiatiques françaises abordant les relations algéro-françaises sous un angle polémique.

À LIRE AUSSI : Météo Algérie : pluies soutenues et vents violents sous un temps hivernal ce jeudi 22 janvier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Complément d’enquête (@complementdenquete)

L’article de l’APS remet en cause la démarche journalistique de France Télévisions, considérant que le contenu annoncé ne relèverait pas d’un travail d’enquête au sens classique du terme, mais plutôt d’un récit reposant sur des accusations et des interprétations contestées. L’agence algérienne affirme que certaines thèses relayées dans l’émission s’apparenteraient à des discours portés par « les thèses les plus rances de l’extrême droite française ».

L’APS évoque également la présence récurrente, dans les médias français, de certaines personnalités présentées comme des spécialistes des relations avec l’Algérie. Elle critique leur légitimité et leur rôle dans la construction d’un discours jugé hostile. L’agence pointe notamment le choix des intervenants et des témoignages, estimant que certains profils mis en avant manqueraient de crédibilité ou de neutralité.

Un programme de France Télévisions au cœur d’une polémique

Dans son analyse, l’APS considère que ce traitement médiatique pourrait avoir un impact négatif sur les relations entre l’Algérie et la France, déjà marquées par des tensions mémorielles, politiques et diplomatiques. Elle rappelle par ailleurs que le groupe « n’en est pas à son coup d’essai ». Ce ne serait pas la première fois que France Télévisions diffuse des contenus critiqués par les médias algériens pour leur approche jugée partiale.

À LIRE AUSSI : Vols Algérie–France : ASL Airlines annonce un programme été 2026 renforcé

Enfin, l’agence s’interroge sur les motivations qui, selon elle, poussent le service public audiovisuel français à produire ce type de programme. Elle évoque le contexte médiatique français, la concurrence pour l’audience et les débats internes à la société française autour des questions identitaires et mémorielles.

À ce stade, France Télévisions n’a pas officiellement répondu aux critiques formulées par l’APS concernant ce numéro de Complément d’enquête. La diffusion de l’émission devrait toutefois susciter des réactions et relancer le débat sur le traitement médiatique des relations algéro-françaises.