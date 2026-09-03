« Une priorité en Afrique du Nord » : l’américain KBR mise gros sur l’Algérie aux côtés de Sonatrach

L’Algérie attire de nouveau l’attention d’un acteur américain du secteur énergétique. La société KBR affiche désormais des ambitions plus larges dans le pays et entend renforcer ses activités aux côtés de Sonatrach.

Reçue mercredi par le ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, une délégation du groupe a fait part de sa volonté de faire de l’Algérie un marché prioritaire en Afrique du Nord.

Derrière cette annonce se dessine surtout un projet de présence renforcée. KBR souhaite développer ses activités dans l’ingénierie et la gestion de projets. Tout en proposant ses technologies dans plusieurs segments liés aux hydrocarbures et à l’industrie.

KBR veut renforcer sa présence en Algérie aux côtés de Sonatrach

La rencontre a réuni le vice-président du développement commercial de KBR, Alp Togay Kurum, et le président des solutions technologiques durables de l’entreprise, Jay Ibrahim. Le PDG de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, ainsi que plusieurs cadres du ministère des Hydrocarbures ont également pris part aux discussions.

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Les échanges ont porté sur les moyens d’élargir la présence de KBR en Algérie. Et sur les possibilités de nouer de nouveaux partenariats. Plusieurs domaines ont été évoqués, notamment l’ingénierie, la gestion de projets et les technologies avancées.

KBR a également proposé d’accompagner Sonatrach en mobilisant ses compétences techniques, son expertise en management et ses solutions technologiques afin de contribuer à l’augmentation des capacités de production de pétrole et de gaz, ainsi qu’au développement de la pétrochimie.

Une relation avec Sonatrach qui remonte aux années 1980

Les ambitions actuelles de KBR ne partent pas de zéro. L’entreprise américaine entretient depuis plusieurs décennies des relations avec Sonatrach. Et rappelle son implication dans plusieurs réalisations industrielles en Algérie depuis le début des années 1980.

Son expertise a notamment contribué à différents projets liés au secteur énergétique. Parmi lesquels des installations de gaz naturel liquéfié à Skikda et Arzew, des unités de traitement du gaz et du pétrole ainsi que des unités de production d’ammoniac.

KBR cite également sa participation à des programmes de rénovation et de modernisation d’installations industrielles. Cette expérience constitue aujourd’hui l’un des points d’appui mis en avant par l’entreprise pour développer davantage ses activités sur le marché algérien.

KBR prévoit une structure dédiée à l’ingénierie en Algérie

L’un des éléments annoncés lors de la rencontre concerne la création d’une structure dédiée à l’ingénierie et à la gestion de projets en Algérie.

Selon le ministère, cette structure devrait s’appuyer sur des compétences et des ressources locales et internationales. KBR entend ainsi faire du marché algérien une priorité en Afrique du Nord. Avec une implantation plus structurée de ses activités.

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Cette orientation intervient alors que l’entreprise affiche son intérêt pour les grands projets industriels et énergétiques du pays. Elle souhaite notamment mettre ses capacités d’ingénierie et ses technologies au service du développement des infrastructures liées aux hydrocarbures et à la pétrochimie.

Arkab invite KBR à participer aux grands projets algériens

Mohamed Arkab a, de son côté, insisté sur l’intérêt de développer les partenariats avec les grandes entreprises internationales. Et de bénéficier de leur expertise technologique.

Le ministre a notamment appelé KBR à saisir les opportunités offertes par le marché algérien et à prendre part aux projets d’investissement dans plusieurs secteurs. Le développement du gaz, la transformation industrielle et les technologies modernes figurent parmi les domaines cités.

Le ministère souligne également l’importance accordée au renforcement du contenu local et au transfert de savoir-faire et d’expertise dans le cadre de ces partenariats.

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À l’issue de la rencontre, KBR a confirmé sa volonté de renforcer sa présence en Algérie. Et de contribuer à de grands projets industriels et d’investissement. L’entreprise a aussi réaffirmé sa disponibilité à travailler avec Sonatrach et les institutions nationales dans une perspective de coopération à long terme.