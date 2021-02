Une Princesse Émiratie, de mère Algérienne, séquestrée à Dubaï

Âgée de 35 ans, Latifa Al Maktoum, princesse de Dubaï, est détenue depuis 2018 dans une villa. Des vidéos ont circulé cette semaine, ou elle avait révélé aux médias qu’elle était retenue contre sa volonté, dans une villa qui ressemble en tout à une prison.

Latifa Al Maktoum, est la princesse des Émirats Arabes Unis, fille de l’émir de Dubaï, et premier ministre des EAU, Mohamed Bin Rachid Al Maktoum. La mère de la jeune fille séquestrée est Houria Ahmed al-M’aach, une femme Algérienne qui est devenue l’une des nombreuses épouses de l’émir milliardaire Émirati.

Latifa n’a pas l’air d’apprécier sa condition de fille d’un des hommes les plus riches au monde, ni son statut de princesse d’une des régions les plus prestigieuses de la planete. En effet, la princesse avait tenté de fuir Dubaï étant adolescente, mais sa première tentative a échoué. Elle affirme dans une ancienne vidéo qu’elle avait été droguée, afin qu’elle se tienne tranquille, suite à cette tentative ratée.

Née en 1985 à Dubaï, la princesse Émiratie de mère Algérienne, a refait une autre tentative d’évasion en 2018. Cette fois-ci, en collaboration avec un ancien espion Français. Dans une ancienne vidéo, elle dévoilait qu’elle avait pris la fuite à bord d’un yacht, et qu’elle avait pris le large en direction des USA, ou un avocat l’attendait.

Aucune nouvelle n’a filtré à propos de cette princesse et de son évasion depuis, jusqu’à ce qu’un article de la BBC paraisse hier, dévoilant des nouvelles vidéos de la princesse ou cette derniére révèle que son invasion a été avortée, et qu’elle est actuellement emmurée dans une villa à Dubaï.

« Free Latifa », une campagne a été lancée

Les vidéos partagées sur la BBC ont été obtenues par le biais des amis et des proches de la princesse, qui sont derrière une campagne pour la libération de la jeune fille à moitié Algérienne. La campagne porte le slogan de « Free Latifa ».

Dans les récentes vidéos parues sur la BBC, Latifa affirme que sa tentative d’évasion en 2018, qui a été avortée au bout de huit jours, a été soldée par son kidnapping par les soldats Emiratis. « Ils m’ont kidnappé le 4 mars 2018, j’étais à bord de ce petit yacht. Je ne sais plus combien ils étaient. Peut-être 12, peut-être 15 ».

La princesse de mère Algérienne affirme qu’elle ne s’est pas laissée faire, et qu’elle s’est débattue de toutes ses forces pour ne pas être ramenée à Dubaï. « Je frappais et je me battais, mais il était beaucoup plus grand que moi », a-t-elle déclaré, en décrivant son combat avec un lieutenant chargé de la ramener chez elle.

Latifa, désespérée, avait même mordu la main du lieutenant, dans une tentative ultime de se libérer. « Je me suis dit c’est ta dernière balle, alors je l’ai mordu très fort, et j’ai secoué ma tête. Il a crié. Puis il m’a encore donné un tranquillisant ».

Prisonnière à Dubaï

Quand la princesse s’est réveillée elle était déjà à Dubaï, ou elle affirme dans une série de vidéos qu’elle est détenue contre son gré depuis 2018, dans une villa dont les issus sont barricadées et surveillés 24h/24, par plusieurs soldats émiratis.

Les vidéos ont été filmées à l’aide d’un téléphone que la princesse avait pu avoir grâce à ses amis. Ces derniers l’auraient introduit en douce, pour pouvoir diffuser les vidéos filmées par la princesse dans sa salle de bain, car selon elle, « c’est la seule pièce qu’elle puisse fermer à clé ».

La princesse affirme dans ses vidéos qu’elle est la prisonnière de son père qui ne la laisse même pas respirer l’air frais, ni bénéficier d’un suivi médical. Elle dit avoir peur pour sa vie. Le partage de ses vidéos est un véritable cri de détresse et un appel à l’aide.