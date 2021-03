Une prestigieuse bourse d’études aux USA lancée pour les Algériens

Via un communiqué publié sur sa page Facebook, l’ambassade américaine en Algérie a dévoilé hier le lancement du plus prestigieux des programmes d’études aux USA. Il s’agit du programme Fulbright, destiné aux étudiants étrangers, et parmi eux les étudiants Algériens.

Dans son communiqué publié dans la soirée d’hier, l’ambassade des États unis d’Amériques en Algérie avait affirmé que le programme « Fulbright pour les étudiants étrangers » a été lancé pour l’année 2022/2023. Un appel à candidature a été donc émis par cette ambassade pour les étudiants Algériens.

Une bourse prestigieuse et une prise en charge totale

L’ambassade Américaine a tenu à préciser dans son communiqué qu’il s’agit de “la plus prestigieuse des bourses”, avant d’expliquer que ce programme, nommé “Fulbright “, est destiné pour les étudiants Algériens. Il s’agit d’une bourse qui fournit une prise en charge totale, qui a pour but de permettre à son bénéficiaire de décrocher un Master en USA.

Sur son site internet, l’ambassade des USA en Algérie affirme que cette bourse vise à rapprocher les “peuples des États-Unis et de l’Algérie”. Le programme “Fulbright”, d’une durée de deux ans, est soutenu par sa bourse qui garantie au bénéficiaire la prise en charge de ses frais de scolarité et d’admission, mais également une allocation pour le loyer, la nourriture, et l’achat des livres et du matériel d’études. Cette bourse comprend également une assurance médicale.

En ce qui concerne les conditions d’éligibilité, l’ambassade précise que les candidats doivent avoir une très bonne connaissance de l’anglais, mais ils doivent aussi “avoir terminé leurs études de premier cycle et être titulaires du baccalauréat”.

Être un ressortissant algérien pendant “l’entièreté de la durée du processus candidature” fait également partie des conditions d’éligibilité pour cette prestigieuse bourse annoncée sur le site de l’ambassade américaine en Algérie. Les inscriptions pour participer à ce programme vont s’étendre jusqu’à dimanche 2 mai 2021.