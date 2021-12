Une première. Un film 100% algérien débarque sur Netflix

Le film algérien « Until the end of time » (jusqu’à la fin des temps) débarque sur Netflix. Ce long métrage réalisé par Yasmine Chouikh en 2018 avait reçu plusieurs prix lors des festivals internationaux.

Aujourd’hui la plateforme de streaming offre à ses abonnés, notamment ceux Algériens, l’occasion d’apprécier le travail de la jeune réalisatrice. Le film devrait être disponible sur Netflix à partir de jeudi.

Un amour né dans un cimetière

Le film relate l’histoire de deux septuagénaires Djohar, une veuve aigrie, lassée par et Ali un fossoyeur, interprétés respectivement par Djamila Arres et Boudejmaâ Djillali qui se rencontrent dans un cimetière reculé de Sidi Boulekbour. Johar décide de se rendre pour la première fois au village pour se recueillir sur la tombe de sa sœur. Voulant que sa dernière demeure soit à côté de sa sœur, elle demande à Ali de lui préparer ses funérailles.

Cependant, au fil du temps, et face aux regards interrogateurs et curieux de Ali, Djohar Commence à voir différemment la vie et les deux personnages apprennent à se connaître.

Pour rappel, le film « Until the end of time » avait décroché plusieurs prix nationaux et internationaux à savoir le prix « Annab d’Or » au Festival d’Annaba du Film Méditerranéen; le Khindjar d’or du Festival International du Film de Mascate, l’Alhambra d’argent au Festival du Cinéma de Grenade ainsi que le « Wihr d’Or »lors de la 11e édition du Fiofa.